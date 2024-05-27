Путин выразил готовность увеличить поставки газа в Узбекистан

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым сообщил, что страна готова увеличить объем поставок газа в республику. Также он отметил, что на данный момент в разработке находится ряд крупных проектов в приоритетных экономических отраслях.
«Готовы при необходимости увеличить этот объем. В проработке целый ряд крупных инфраструктурных проектов в приоритетных отраслях экономики по строительству металлургического кластера газохимического комплекса, меднообогатительной фабрики и так далее», — заявил Путин в ходе российско-узбекистанских переговоров в расширенном составе. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
Глава РФ отметил, что флагманским проектам будет оказана финансовая поддержка от ведущих кредитных организаций России. Среди них Газпромбанк, госкорпорация развития ВЭБ и другие.
Ранее Путин на встрече отметил, что отношения двух стран развиваются на принципах взаимного уважения и равноправия. Он добавил, что Узбекистан является стратегическим партнером и союзником России.
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