Путин выразил готовность увеличить поставки газа в Узбекистан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин в Узбекистане. Stock, владимир путин, stock, шавкат мирзиеев
Путин на встрече с Мирзиеевым сообщил об увеличении поставок газа в республику Фото:

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым сообщил, что страна готова увеличить объем поставок газа в республику. Также он отметил, что на данный момент в разработке находится ряд крупных проектов в приоритетных экономических отраслях.

«Готовы при необходимости увеличить этот объем. В проработке целый ряд крупных инфраструктурных проектов в приоритетных отраслях экономики по строительству металлургического кластера газохимического комплекса, меднообогатительной фабрики и так далее», — заявил Путин в ходе российско-узбекистанских переговоров в расширенном составе. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Глава РФ отметил, что флагманским проектам будет оказана финансовая поддержка от ведущих кредитных организаций России. Среди них Газпромбанк, госкорпорация развития ВЭБ и другие.

Ранее Путин на встрече отметил, что отношения двух стран развиваются на принципах взаимного уважения и равноправия. Он добавил, что Узбекистан является стратегическим партнером и союзником России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым сообщил, что страна готова увеличить объем поставок газа в республику. Также он отметил, что на данный момент в разработке находится ряд крупных проектов в приоритетных экономических отраслях. «Готовы при необходимости увеличить этот объем. В проработке целый ряд крупных инфраструктурных проектов в приоритетных отраслях экономики по строительству металлургического кластера газохимического комплекса, меднообогатительной фабрики и так далее», — заявил Путин в ходе российско-узбекистанских переговоров в расширенном составе. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Глава РФ отметил, что флагманским проектам будет оказана финансовая поддержка от ведущих кредитных организаций России. Среди них Газпромбанк, госкорпорация развития ВЭБ и другие. Ранее Путин на встрече отметил, что отношения двух стран развиваются на принципах взаимного уважения и равноправия. Он добавил, что Узбекистан является стратегическим партнером и союзником России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...