ЦБ впервые объявил новый курс доллара и евро после новых санкций. Скрин

ЦБ: новый курс доллара и евро составит 88 и 94 рубля соответственно

13 июня 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Курс доллара после новых санкций Запада составил 88,20 рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новый курс доллара и евро на 14 июня 2024 года после антироссийских санкций Запада составит 88 и 94 рубля соответственно. Об этом сообщает Банк России. Так, курс доллара достиг отметки в 88,20 рубля. В свою очередь, курс евро находится на отметке в 94,83 рубля, заявили в ЦБ. Скрин: Банк России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый курс доллара и евро на 14 июня 2024 года после антироссийских санкций Запада составит 88 и 94 рубля соответственно. Об этом сообщает Банк России. Так, курс доллара достиг отметки в 88,20 рубля. В свою очередь, курс евро находится на отметке в 94,83 рубля, заявили в ЦБ.