Курс доллара после новых санкций Запада составил 88,20 рубля
Новый курс доллара и евро на 14 июня 2024 года после антироссийских санкций Запада составит 88 и 94 рубля соответственно. Об этом сообщает Банк России.
Так, курс доллара достиг отметки в 88,20 рубля. В свою очередь, курс евро находится на отметке в 94,83 рубля, заявили в ЦБ.
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