ЦБ впервые объявил новый курс доллара и евро после новых санкций. Скрин

ЦБ: новый курс доллара и евро составит 88 и 94 рубля соответственно
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Доллар. Челябинск, купюра, валюта, деньги, доллар, один доллар
Курс доллара после новых санкций Запада составил 88,20 рубля Фото:

Новый курс доллара и евро на 14 июня 2024 года после антироссийских санкций Запада составит 88 и 94 рубля соответственно. Об этом сообщает Банк России.

Так, курс доллара достиг отметки в 88,20 рубля. В свою очередь, курс евро находится на отметке в 94,83 рубля, заявили в ЦБ.

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Новый курс доллара и евро на 14 июня 2024 года после антироссийских санкций Запада составит 88 и 94 рубля соответственно. Об этом сообщает Банк России. Так, курс доллара достиг отметки в 88,20 рубля. В свою очередь, курс евро находится на отметке в 94,83 рубля, заявили в ЦБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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