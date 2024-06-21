Россия отреагировала на вспышку холеры среди ВСУ

Роспотребнадзор усилил контроль на правом берегу Днепра из-за холеры в Херсоне
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Роспотребнадзор следит за ситуацией с холерой в Херсонской области
Роспотребнадзор следит за ситуацией с холерой в Херсонской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Роспотребнадзор усилил контроль на приграничных территориях после сообщений о вспышке холеры среди ВСУ и мирного населения в подконтрольном Украине Херсоне. Информация сообщается в telegram-канале надзорного ведомства. 

«На фоне сообщений в СМИ о зафиксированной вспышке холеры на территории Херсонской области, подконтрольной Киеву, <...> усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях», — сообщили в Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что также направлен экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения информации о вспышке. 

Ранее российское подполье в Херсоне рассказало о вспышке холеры в городе. Отмечается, что были госпитализированы более 100 человек. При этом есть и погибшие, в том числе и украинские военные. URA.RU описало симптомы болезни и процесс лечения. 

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Роспотребнадзор усилил контроль на приграничных территориях после сообщений о вспышке холеры среди ВСУ и мирного населения в подконтрольном Украине Херсоне. Информация сообщается в telegram-канале надзорного ведомства.  «На фоне сообщений в СМИ о зафиксированной вспышке холеры на территории Херсонской области, подконтрольной Киеву, <...> усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях», — сообщили в Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что также направлен экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения информации о вспышке.  Ранее российское подполье в Херсоне рассказало о вспышке холеры в городе. Отмечается, что были госпитализированы более 100 человек. При этом есть и погибшие, в том числе и украинские военные. URA.RU описало симптомы болезни и процесс лечения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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