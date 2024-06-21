21 июня 2024

Минюст внес в реестр иноагентов режиссера Качанова и экс-депутата Кириллова

© Служба новостей «URA.RU»
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Минюст пополнил списки иноагентов
Минюст пополнил списки иноагентов Фото:

Минюст РФ внес в реестр иноагентов активиста Владимира Волохонского (также внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), режиссера и автора фильма «ДМБ» Романа Качанова, экс-депутата Никиту Кириллова и бывшего политтехнолога пермской КПРФ Сергея Антонова. Соответствующее распоряжение опубликовало само ведомство.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Антонов, Волохонский, Качанов, Кириллов», — сказано на официальном сайте ведомства. Также списки пополнил француз Лоран Клод Жан-Луи Винатье, он был арестован по делу о сборе военных данных.

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Минюст РФ внес в реестр иноагентов активиста Владимира Волохонского (также внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), режиссера и автора фильма «ДМБ» Романа Качанова, экс-депутата Никиту Кириллова и бывшего политтехнолога пермской КПРФ Сергея Антонова. Соответствующее распоряжение опубликовало само ведомство. «В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Антонов, Волохонский, Качанов, Кириллов», — сказано на официальном сайте ведомства. Также списки пополнил француз Лоран Клод Жан-Луи Винатье, он был арестован по делу о сборе военных данных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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