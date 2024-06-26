Хуситы впервые использовали гиперзвуковую ракету против израильского судна

Хуситы заявили о первом использовании гиперзвуковой ракеты их производства против израильского судна в Аравийском море
Хуситы заявили о первом использовании гиперзвуковой ракеты их производства против израильского судна в Аравийском море. Об этом передает местное издание Almasirah.
«Вооруженные силы объявили, что сверхзвуковая ракета отечественного производства впервые была применена для поражения израильского корабля MSC SARAH V в Аравийском море», — говорится на сайте. Сообщение опубликовано на веб-сайте Almasirah Media Network, где освещаются все ведущие новости и события в Йемене, на Ближнем Востоке и во всем мире.
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