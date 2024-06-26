Хуситы впервые использовали гиперзвуковую ракету против израильского судна

26 июня 2024 в 22:29 Размер текста - 17 +

Хуситы заявили о первом использовании гиперзвуковой ракеты их производства против израильского судна в Аравийском море Фото: U.S. Navy Хуситы заявили о первом использовании гиперзвуковой ракеты их производства против израильского судна в Аравийском море. Об этом передает местное издание Almasirah. «Вооруженные силы объявили, что сверхзвуковая ракета отечественного производства впервые была применена для поражения израильского корабля MSC SARAH V в Аравийском море», — говорится на сайте. Сообщение опубликовано на веб-сайте Almasirah Media Network, где освещаются все ведущие новости и события в Йемене, на Ближнем Востоке и во всем мире. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хуситы заявили о первом использовании гиперзвуковой ракеты их производства против израильского судна в Аравийском море. Об этом передает местное издание Almasirah. «Вооруженные силы объявили, что сверхзвуковая ракета отечественного производства впервые была применена для поражения израильского корабля MSC SARAH V в Аравийском море», — говорится на сайте. Сообщение опубликовано на веб-сайте Almasirah Media Network, где освещаются все ведущие новости и события в Йемене, на Ближнем Востоке и во всем мире.