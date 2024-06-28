В Курганской области по пути в Екатеринбург иностранец устроил смертельное ДТП

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В Курганской области по вине иностранца произошло смертельное ДТП
В Курганской области по вине иностранца произошло смертельное ДТП Фото:

В Шадринском районном суде Курганской области вынесли приговор иностранцу, виновному в смертельном ДТП, во время которого у женщины из-за травм начались преждевременные роды. Пассажиры машины направлялись в Екатеринбург. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры.

«На территории Шадринского муниципального округа мужчина, управляющий легковым автомобилем, допустил столкновение с грузовиком, движущимся по встречному направлению, в результате которого пассажир легковушки получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Второй пассажирке причинены тяжкие телесные повреждения, вызвавшие преждевременные роды путем медицинского вмешательства», — указано в сообщении.

Иностранцы направлялись в Екатеринбург. Водителя признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью пассажирам управляемого им автомобиля. Обвиняемый признал свою вину и был наказан принудительными работами на 2 года с лишением права управления транспортными средствами на тот же срок.

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В Шадринском районном суде Курганской области вынесли приговор иностранцу, виновному в смертельном ДТП, во время которого у женщины из-за травм начались преждевременные роды. Пассажиры машины направлялись в Екатеринбург. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «На территории Шадринского муниципального округа мужчина, управляющий легковым автомобилем, допустил столкновение с грузовиком, движущимся по встречному направлению, в результате которого пассажир легковушки получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Второй пассажирке причинены тяжкие телесные повреждения, вызвавшие преждевременные роды путем медицинского вмешательства», — указано в сообщении. Иностранцы направлялись в Екатеринбург. Водителя признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью пассажирам управляемого им автомобиля. Обвиняемый признал свою вину и был наказан принудительными работами на 2 года с лишением права управления транспортными средствами на тот же срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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