В Курганской области по пути в Екатеринбург иностранец устроил смертельное ДТП

В Шадринском районном суде Курганской области вынесли приговор иностранцу, виновному в смертельном ДТП, во время которого у женщины из-за травм начались преждевременные роды. Пассажиры машины направлялись в Екатеринбург. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры.
«На территории Шадринского муниципального округа мужчина, управляющий легковым автомобилем, допустил столкновение с грузовиком, движущимся по встречному направлению, в результате которого пассажир легковушки получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Второй пассажирке причинены тяжкие телесные повреждения, вызвавшие преждевременные роды путем медицинского вмешательства», — указано в сообщении.
Иностранцы направлялись в Екатеринбург. Водителя признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью пассажирам управляемого им автомобиля. Обвиняемый признал свою вину и был наказан принудительными работами на 2 года с лишением права управления транспортными средствами на тот же срок.
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