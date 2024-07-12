Путина пригласят на саммит G20, несмотря на ордер на арест МУС

Бразилия в скором времени направит приглашения на предстоящий саммит «Большой двадцатки» (G20) главам государств, включая президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу. При этом в 2023 году Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест главы РФ, что не дает ему лично посетить саммит.
«В ближайшие недели приглашения будут направлены всем главам государств-участников», — сказал Сампайу РИА Новости. Однако он не смог уточнить, были ли приглашения уже отправлены в столицы стран-участниц G20.
Ордер на арест Путина был выдан 17 марта 2023 года. Основанием стала эвакуация украинских детей из зоны спецоперации. После этого МВД России объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса, который выдал ордер на арест президента РФ.
Саммит G20 пройдет 18—19 ноября 2024 года в Рио-де-Жанейро. Ранее агентство Reuters писало, что Бразилия предложила ввести иммунитет для лидеров государств, которые не поддерживают юрисдикцию МУС. Среди таких стран как раз — Россия. Это решение позволило бы Путину лично принять участие в саммите стран «Большой двадцатки».
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