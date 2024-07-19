Карьера Алсу пошла вверх на фоне развода

Певица Алсу вернется на сцену после развода
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Открытие выставки Евгении Васильевой в госпитале Лапино. Москва, алсу
Артистка находится в процессе развода с Яном Абрамовым, с которым они прожили вместе 18 лет Фото:

Карьера певицы Алсу пошла вверх на фоне развода с бизнесменом Яном Абрамовым, что привело к кардинальным изменениям в ее жизни. Артистка призналась, что находится в непростом периоде жизни, но благодаря поддержке близких и поклонников, она не теряет бодрого настроения. Об этом она рассказала лично.

«Мне очень нравится фраза из знаменитого фильма: „В 40 лет жизнь только начинается“. Слава Богу, к меня есть поклонники, которые все эти годы со мной, несмотря на паузы. Я возвращаюсь — у меня впереди сольный концерт, у меня новые песни, я вся ушла в работу», — заявила певица. Комментарий звезда сцена дала в рамках пресс-конференции фестиваля «Белые ночи» 2024 в Санкт-Петербурге. Видео ответа звезды опубликовало издание Voice.

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В конце мая Алсу подала иск в московский суд на деление общего имущества с бывшим мужем, что отражено на сайте судов общей юрисдикции Москвы. В июле начался процесс раздела после объявления о разводе, в рамках которого назначено заседание на конец месяц. Муж предложил певице 2,5 миллиарда рублей активов, чтобы урегулировать раздел имущества. Пара прожила в браке 18 лет. У супругов есть трое детей.

Продюсер Алена Козырева предсказала, что у исполнительницы, несмотря на переживания после развода, есть все шансы вернуться на сцену с новой энергией благодаря наличию влиятельных покровителей, способных помочь ей. Она уверена, что исполнительнице удастся найти поддержку не только в своих поклонниках, но и в специалистах, готовых вложить усилия в ее карьеру. При этом, продюсер отметила, что для известных личностей развод становится плодородной почвой для медийного цирка, который позволяет им привлекать внимание публики и зарабатывать на участии в различных проектах.

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Карьера певицы Алсу пошла вверх на фоне развода с бизнесменом Яном Абрамовым, что привело к кардинальным изменениям в ее жизни. Артистка призналась, что находится в непростом периоде жизни, но благодаря поддержке близких и поклонников, она не теряет бодрого настроения. Об этом она рассказала лично. «Мне очень нравится фраза из знаменитого фильма: „В 40 лет жизнь только начинается“. Слава Богу, к меня есть поклонники, которые все эти годы со мной, несмотря на паузы. Я возвращаюсь — у меня впереди сольный концерт, у меня новые песни, я вся ушла в работу», — заявила певица. Комментарий звезда сцена дала в рамках пресс-конференции фестиваля «Белые ночи» 2024 в Санкт-Петербурге. Видео ответа звезды опубликовало издание Voice. В конце мая Алсу подала иск в московский суд на деление общего имущества с бывшим мужем, что отражено на сайте судов общей юрисдикции Москвы. В июле начался процесс раздела после объявления о разводе, в рамках которого назначено заседание на конец месяц. Муж предложил певице 2,5 миллиарда рублей активов, чтобы урегулировать раздел имущества. Пара прожила в браке 18 лет. У супругов есть трое детей. Продюсер Алена Козырева предсказала, что у исполнительницы, несмотря на переживания после развода, есть все шансы вернуться на сцену с новой энергией благодаря наличию влиятельных покровителей, способных помочь ей. Она уверена, что исполнительнице удастся найти поддержку не только в своих поклонниках, но и в специалистах, готовых вложить усилия в ее карьеру. При этом, продюсер отметила, что для известных личностей развод становится плодородной почвой для медийного цирка, который позволяет им привлекать внимание публики и зарабатывать на участии в различных проектах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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