Adidas пришлось извиняться из-за Беллы Хадид

Бренд спортивных товаров Adidas извинился перед покупателями за участие модели палестинского происхождения Беллы Хадид в рекламе перезапуска линии кроссовок SL Super Light 72, сообщило USA Today. Они были разработаны для Олимпиады в 1972 году, в ходе которой террористическая организация «Черный сентябрь» из Палестины похитила и убила 11 членов сборной Израиля и одного местного полицейского.
«Мы осознаем, что [покупателями] были установлены связи с трагическими историческими событиями — хотя они были совершенно непреднамеренны — и приносим извинения за любое причиненное расстройство или беспокойство», — говорится в заявлении компании. Информацию передает издание.
Изначально кроссовки были разработаны для Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году. На данный момент рекламные фото коллекции SL 72 с участием Беллы были удалены из аккаунтов adidas Originals в Instagram* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и соцсети Х* (ранее Twitter, заблокирована в России).
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