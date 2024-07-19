Adidas пришлось извиняться из-за Беллы Хадид

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Белла Хадид из-за своего палестинского происхождения могла обеспокоить зрителей рекламы перезапуска кроссовок SL Super Light 72, в которой приняла участие, пишет USA Today
Белла Хадид из-за своего палестинского происхождения могла обеспокоить зрителей рекламы перезапуска кроссовок SL Super Light 72, в которой приняла участие, пишет USA Today Фото:

Бренд спортивных товаров Adidas извинился перед покупателями за участие модели палестинского происхождения Беллы Хадид в рекламе перезапуска линии кроссовок SL Super Light 72, сообщило USA Today. Они были разработаны для Олимпиады в 1972 году, в ходе которой террористическая организация «Черный сентябрь» из Палестины похитила и убила 11 членов сборной Израиля и одного местного полицейского.

«Мы осознаем, что [покупателями] были установлены связи с трагическими историческими событиями — хотя они были совершенно непреднамеренны — и приносим извинения за любое причиненное расстройство или беспокойство», — говорится в заявлении компании. Информацию передает издание.

Изначально кроссовки были разработаны для Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году. На данный момент рекламные фото коллекции SL 72 с участием Беллы были удалены из аккаунтов adidas Originals в Instagram* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и соцсети Х* (ранее Twitter, заблокирована в России). 

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Бренд спортивных товаров Adidas извинился перед покупателями за участие модели палестинского происхождения Беллы Хадид в рекламе перезапуска линии кроссовок SL Super Light 72,  сообщило USA Today. Они были разработаны для Олимпиады в 1972 году, в ходе которой террористическая организация «Черный сентябрь» из Палестины похитила и убила 11 членов сборной Израиля и  одного местного полицейского. «Мы осознаем, что [покупателями] были установлены связи с трагическими историческими событиями — хотя они были совершенно непреднамеренны — и приносим извинения за любое причиненное расстройство или беспокойство», — говорится в заявлении компании. Информацию передает издание. Изначально кроссовки были разработаны для Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году. На данный момент рекламные фото коллекции SL 72 с участием Беллы были удалены из аккаунтов adidas Originals в Instagram* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и соцсети Х* (ранее Twitter, заблокирована в России). 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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