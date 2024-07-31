Сборная России по фигурному катанию не получила приглашения на церемонию вручения медалей командных соревнований Олимпийских игр 2022 года в Пекине, которая пройдет в Париже. Об этом заявил директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс.
«Кто будет участвовать от России, чтобы получить бронзу? Никто, будет вручение золота и серебра», — заявил Адамс на брифинге МОК. Согласно его словам, на церемонии будут вручены медали только сборным США и Японии.
В Париже МОК 7 августа проведет церемонию вручения золотых и серебряных медалей командных соревнований зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Награды получат фигуристы сборных США и Японии.
Решение не приглашать российских фигуристов было принято после перераспределения командных медалей Международным союзом конькобежцев (ISU) из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. В результате сборная России была перемещена на третье место, а золото перешло к команде США.
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