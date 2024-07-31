Российских фигуристов не будет на вручении медалей Пекина-2022 в Париже

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Российских фигуристов не пригласили на вручение медалей в Париж за Олимпиаду-2022
Российских фигуристов не пригласили на вручение медалей в Париж за Олимпиаду-2022 Фото:
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Олимпиада-2024

Сборная России по фигурному катанию не получила приглашения на церемонию вручения медалей командных соревнований Олимпийских игр 2022 года в Пекине, которая пройдет в Париже. Об этом заявил директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс.

«Кто будет участвовать от России, чтобы получить бронзу? Никто, будет вручение золота и серебра», — заявил Адамс на брифинге МОК. Согласно его словам, на церемонии будут вручены медали только сборным США и Японии.

В Париже МОК 7 августа проведет церемонию вручения золотых и серебряных медалей командных соревнований зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Награды получат фигуристы сборных США и Японии. 

Решение не приглашать российских фигуристов было принято после перераспределения командных медалей Международным союзом конькобежцев (ISU) из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. В результате сборная России была перемещена на третье место, а золото перешло к команде США.

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Сборная России по фигурному катанию не получила приглашения на церемонию вручения медалей командных соревнований Олимпийских игр 2022 года в Пекине, которая пройдет в Париже. Об этом заявил директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс. «Кто будет участвовать от России, чтобы получить бронзу? Никто, будет вручение золота и серебра», — заявил Адамс на брифинге МОК. Согласно его словам, на церемонии будут вручены медали только сборным США и Японии. В Париже МОК 7 августа проведет церемонию вручения золотых и серебряных медалей командных соревнований зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Награды получат фигуристы сборных США и Японии.  Решение не приглашать российских фигуристов было принято после перераспределения командных медалей Международным союзом конькобежцев (ISU) из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. В результате сборная России была перемещена на третье место, а золото перешло к команде США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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