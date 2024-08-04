Кадыров обратился к Минобороны с просьбой по спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кавказский инвестиционный форум. Визит Михаила Мишустина на форум. Российская Федерация, г. Грозный, Чеченская Республика. 16 июля 2024., кадыров рамзан
Рамзан Кадыров хочет, чтобы власти Чечни могли формировать полки для спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил российское Министерство обороны предоставить властям республики полномочия на формирование полков и батальонов. Это необходимо, чтобы впоследствии отправлять их в зону СВО.

«Дайте нам возможность. У них [у ВСУ] бегут от всего, а наши бегут на них, чтобы уничтожать эту нечисть, этот сатанизм», — сказал Кадыров. Заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Лидер Чечни также подчеркнул, что из-за большого количества желающих принять участие в спецоперации Российский университет спецназа столкнулся с трудностями в подготовке добровольцев. «Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять [на СВО]», — объяснил он ситуацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил российское Министерство обороны предоставить властям республики полномочия на формирование полков и батальонов. Это необходимо, чтобы впоследствии отправлять их в зону СВО. «Дайте нам возможность. У них [у ВСУ] бегут от всего, а наши бегут на них, чтобы уничтожать эту нечисть, этот сатанизм», — сказал Кадыров. Заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1». Лидер Чечни также подчеркнул, что из-за большого количества желающих принять участие в спецоперации Российский университет спецназа столкнулся с трудностями в подготовке добровольцев. «Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять [на СВО]», — объяснил он ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...