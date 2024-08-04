Кадыров обратился к Минобороны с просьбой по спецоперации

04 августа 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров хочет, чтобы власти Чечни могли формировать полки для спецоперации Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил российское Министерство обороны предоставить властям республики полномочия на формирование полков и батальонов. Это необходимо, чтобы впоследствии отправлять их в зону СВО. «Дайте нам возможность. У них [у ВСУ] бегут от всего, а наши бегут на них, чтобы уничтожать эту нечисть, этот сатанизм», — сказал Кадыров. Заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1». Лидер Чечни также подчеркнул, что из-за большого количества желающих принять участие в спецоперации Российский университет спецназа столкнулся с трудностями в подготовке добровольцев. «Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять [на СВО]», — объяснил он ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил российское Министерство обороны предоставить властям республики полномочия на формирование полков и батальонов. Это необходимо, чтобы впоследствии отправлять их в зону СВО. «Дайте нам возможность. У них [у ВСУ] бегут от всего, а наши бегут на них, чтобы уничтожать эту нечисть, этот сатанизм», — сказал Кадыров. Заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1». Лидер Чечни также подчеркнул, что из-за большого количества желающих принять участие в спецоперации Российский университет спецназа столкнулся с трудностями в подготовке добровольцев. «Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять [на СВО]», — объяснил он ситуацию.