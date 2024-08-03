Гумкорпус ХМАО разоблачил фейк о передвижении противника на авто волонтеров

В соцсетях активно распространялся фейк о том, что на автомобиле с логотипом Гуманитарного добровольческого корпуса в ЛНР разъезжают координаторы противника. Руководитель волонтерской организации Эдуард Логинов заявил, что информация недостоверна и авто уже более месяца сломано и не эксплуатируется.
«Газель уже месяц стоит на ремонте и никуда не выезжает. Запущенный фейк, будто на ней разъезжают координаторы противников, быстро распространился по соцсетям. Даже военная комендатура ЛНР отреагировала и выпустила ориентировку на розыск нашего автомобиля», — передает заявление Логинова официальный telegram-канал Гумкорпуса.
В сообщении также говорится, что по сетям распространяют информацию о неких задержаниях и якобы о сопротивлении противника. Логинов отметил, что подобные фейки ставят под угрозу работу и жизни добровольцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!