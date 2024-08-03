03 августа 2024
02 августа 2024

Гумкорпус ХМАО разоблачил фейк о передвижении противника на авто волонтеров

© Служба новостей «URA.RU»
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В сети гулял фейк о том, что на авто волонтеров ездят координаторы противника
В сети гулял фейк о том, что на авто волонтеров ездят координаторы противника Фото:

В соцсетях активно распространялся фейк о том, что на автомобиле с логотипом Гуманитарного добровольческого корпуса в ЛНР разъезжают координаторы противника. Руководитель волонтерской организации Эдуард Логинов заявил, что информация недостоверна и авто уже более месяца сломано и не эксплуатируется.

«Газель уже месяц стоит на ремонте и никуда не выезжает. Запущенный фейк, будто на ней разъезжают координаторы противников, быстро распространился по соцсетям. Даже военная комендатура ЛНР отреагировала и выпустила ориентировку на розыск нашего автомобиля», — передает заявление Логинова официальный telegram-канал Гумкорпуса.

В сообщении также говорится, что по сетям распространяют информацию о неких задержаниях и якобы о сопротивлении противника. Логинов отметил, что подобные фейки ставят под угрозу работу и жизни добровольцев.

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В соцсетях активно распространялся фейк о том, что на автомобиле с логотипом Гуманитарного добровольческого корпуса в ЛНР разъезжают координаторы противника. Руководитель волонтерской организации Эдуард Логинов заявил, что информация недостоверна и авто уже более месяца сломано и не эксплуатируется. «Газель уже месяц стоит на ремонте и никуда не выезжает. Запущенный фейк, будто на ней разъезжают координаторы противников, быстро распространился по соцсетям. Даже военная комендатура ЛНР отреагировала и выпустила ориентировку на розыск нашего автомобиля», — передает заявление Логинова официальный telegram-канал Гумкорпуса. В сообщении также говорится, что по сетям распространяют информацию о неких задержаниях и якобы о сопротивлении противника. Логинов отметил, что подобные фейки ставят под угрозу работу и жизни добровольцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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