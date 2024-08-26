В селе Свободное (ДНР) строители ЯНАО провели внешний и внутренний ремонт в доме культуры. Об этом сообщают волонтеры Ямала, оказывающие помощь Волновахе.
«Работы выполнены на площади 1100 квадратных метров. Капремонт объекта проводится впервые», — сообщает telegram-канал «Ямал рядом».
Дом культуры обновили как снаружи, изменив отмостку и фасад, так и внутри. В помещении заменили кровлю, установили оконные блоки и утеплили пол. Полы уложили плиткой, стены поправили с помощью декоративной штукатурки и покраски. Также в зале установили новую мебель и оборудование для сцены.
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