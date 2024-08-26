Строители ЯНАО впервые за полвека провели капремонт Дома Культуры в ДНР

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Площадь ремонта составила 1100 квадратных метров
Площадь ремонта составила 1100 квадратных метров Фото:

В селе Свободное (ДНР) строители ЯНАО провели внешний и внутренний ремонт в доме культуры. Об этом сообщают волонтеры Ямала, оказывающие помощь Волновахе.

«Работы выполнены на площади 1100 квадратных метров. Капремонт объекта проводится впервые», — сообщает telegram-канал «Ямал рядом».

Дом культуры обновили как снаружи, изменив отмостку и фасад, так и внутри. В помещении заменили кровлю, установили оконные блоки и утеплили пол. Полы уложили плиткой, стены поправили с помощью декоративной штукатурки и покраски. Также в зале установили новую мебель и оборудование для сцены.

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В селе Свободное (ДНР) строители ЯНАО провели внешний и внутренний ремонт в доме культуры. Об этом сообщают волонтеры Ямала, оказывающие помощь Волновахе. «Работы выполнены на площади 1100 квадратных метров. Капремонт объекта проводится впервые», — сообщает telegram-канал «Ямал рядом». Дом культуры обновили как снаружи, изменив отмостку и фасад, так и внутри. В помещении заменили кровлю, установили оконные блоки и утеплили пол. Полы уложили плиткой, стены поправили с помощью декоративной штукатурки и покраски. Также в зале установили новую мебель и оборудование для сцены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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