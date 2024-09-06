Теризбирком Комсомольска-на-Амуре опроверг выдачу повесток вместе с бюллетенем

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Фейковая повестка оформлена с ошибками
Фейковая повестка оформлена с ошибками Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В соцсетях распространилась информация о том, что в Комсомольске-на-Амуре якобы выдают повестки в военкомат вместе с бюллетенем на региональных выборах. Однако в территориальной избирательной комиссии города в разговоре с корреспондентом URA.RU опровергли эту информацию. Агентство и «Лапша Медиа» реализуют совместный проект по опровержению фейков.

«Это фейк, самый натуральный. <...> Этот бюллетень [на фото] не соответствует действительности», — сообщили в теризбиркоме Комсомольска-на Амуре. 

«Повестка» и «бюллетень», фотографии которых распространяют в соцсетях, оформлены с ошибками. Повестка не соответствует форме документа, опубликованной на официальном портале правовых актов. Шапки отличаются, под названием документа слева нет даты. На поддельной повестке также не указаны должность военного комиссара и отсутствует его подпись. Также на ней написано, что необходимо явиться в военкомат 10 сентября к 8 утра. Однако на самом деле военный комиссариат работает с 9 часов. На то, что бюллетень является поддельным, указывает отсутствие печати и штампа УИК, а также то, что он не имеет красную тангирную сетку.

С 6 по 8 сентября в 83 регионах РФ проходят выборы. После них будут избраны около 35 тысяч депутатов, мэров и губернаторов.

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В соцсетях распространилась информация о том, что в Комсомольске-на-Амуре якобы выдают повестки в военкомат вместе с бюллетенем на региональных выборах. Однако в территориальной избирательной комиссии города в разговоре с корреспондентом URA.RU опровергли эту информацию. Агентство и «Лапша Медиа» реализуют совместный проект по опровержению фейков. «Это фейк, самый натуральный. <...> Этот бюллетень [на фото] не соответствует действительности», — сообщили в теризбиркоме Комсомольска-на Амуре.  «Повестка» и «бюллетень», фотографии которых распространяют в соцсетях, оформлены с ошибками. Повестка не соответствует форме документа, опубликованной на официальном портале правовых актов. Шапки отличаются, под названием документа слева нет даты. На поддельной повестке также не указаны должность военного комиссара и отсутствует его подпись. Также на ней написано, что необходимо явиться в военкомат 10 сентября к 8 утра. Однако на самом деле военный комиссариат работает с 9 часов. На то, что бюллетень является поддельным, указывает отсутствие печати и штампа УИК, а также то, что он не имеет красную тангирную сетку. С 6 по 8 сентября в 83 регионах РФ проходят выборы. После них будут избраны около 35 тысяч депутатов, мэров и губернаторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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