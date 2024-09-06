Telegram начнет контролировать приватные чаты после ареста Дурова

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Приложение Telegram. Екатеринбуг, мессенджер, telegram, приложение
В Telegram уточнили политику модерации после ареста Дурова Фото:
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Администрация мессенджера Telegram внесла уточнения в политику модерации приватных чатов. Теперь пользователи могут пожаловаться на незаконный контент с помощью одной кнопки. Это следует из раздела часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте мессенджера.

«Во всех приложениях Telegram есть кнопки „Пожаловаться“, которые позволяют вам сообщать нашим модераторам о противозаконном контенте — всего за несколько нажатий», — говорится на сайте. Отмечается, что менее чем за сутки, в разделе было написано, что администрация мессенджера не обрабатывает запросы по приватным чатам.

Ранее основателя мессенджера Павла Дурова задержали в Париже. Ему были предъявлены обвинения, связанные именно с политикой модерации внутри приложения. Отказ от сотрудничества автоматически сделал его соучастником многих преступлений, в том числе незаконного оборота наркотиков и других преступлений, как считает следствие. Однако его адвокат Давид-Оливье Камински подчеркнул, что Telegram соблюдает европейские законы, в том числе в сфере модерации, и его владелец не несет ответственность за злоупотребления пользователей, передает 360.ru.

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Администрация мессенджера Telegram внесла уточнения в политику модерации приватных чатов. Теперь пользователи могут пожаловаться на незаконный контент с помощью одной кнопки. Это следует из раздела часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте мессенджера. «Во всех приложениях Telegram есть кнопки „Пожаловаться“, которые позволяют вам сообщать нашим модераторам о противозаконном контенте — всего за несколько нажатий», — говорится на сайте. Отмечается, что менее чем за сутки, в разделе было написано, что администрация мессенджера не обрабатывает запросы по приватным чатам. Ранее основателя мессенджера Павла Дурова задержали в Париже. Ему были предъявлены обвинения, связанные именно с политикой модерации внутри приложения. Отказ от сотрудничества автоматически сделал его соучастником многих преступлений, в том числе незаконного оборота наркотиков и других преступлений, как считает следствие. Однако его адвокат Давид-Оливье Камински подчеркнул, что Telegram соблюдает европейские законы, в том числе в сфере модерации, и его владелец не несет ответственность за злоупотребления пользователей, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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