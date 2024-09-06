Telegram начнет контролировать приватные чаты после ареста Дурова

06 сентября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

В Telegram уточнили политику модерации после ареста Дурова Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Администрация мессенджера Telegram внесла уточнения в политику модерации приватных чатов. Теперь пользователи могут пожаловаться на незаконный контент с помощью одной кнопки. Это следует из раздела часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте мессенджера. «Во всех приложениях Telegram есть кнопки „Пожаловаться“, которые позволяют вам сообщать нашим модераторам о противозаконном контенте — всего за несколько нажатий», — говорится на сайте. Отмечается, что менее чем за сутки, в разделе было написано, что администрация мессенджера не обрабатывает запросы по приватным чатам. Ранее основателя мессенджера Павла Дурова задержали в Париже. Ему были предъявлены обвинения, связанные именно с политикой модерации внутри приложения. Отказ от сотрудничества автоматически сделал его соучастником многих преступлений, в том числе незаконного оборота наркотиков и других преступлений, как считает следствие. Однако его адвокат Давид-Оливье Камински подчеркнул, что Telegram соблюдает европейские законы, в том числе в сфере модерации, и его владелец не несет ответственность за злоупотребления пользователей, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация мессенджера Telegram внесла уточнения в политику модерации приватных чатов. Теперь пользователи могут пожаловаться на незаконный контент с помощью одной кнопки. Это следует из раздела часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте мессенджера. «Во всех приложениях Telegram есть кнопки „Пожаловаться“, которые позволяют вам сообщать нашим модераторам о противозаконном контенте — всего за несколько нажатий», — говорится на сайте. Отмечается, что менее чем за сутки, в разделе было написано, что администрация мессенджера не обрабатывает запросы по приватным чатам. Ранее основателя мессенджера Павла Дурова задержали в Париже. Ему были предъявлены обвинения, связанные именно с политикой модерации внутри приложения. Отказ от сотрудничества автоматически сделал его соучастником многих преступлений, в том числе незаконного оборота наркотиков и других преступлений, как считает следствие. Однако его адвокат Давид-Оливье Камински подчеркнул, что Telegram соблюдает европейские законы, в том числе в сфере модерации, и его владелец не несет ответственность за злоупотребления пользователей, передает 360.ru.