Мадуро поддержал предложение Путина реформировать ООН

Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился с предложением президента России Владимира Путина о разработке БРИКС плана реформирования ООН. Об этом он рассказал на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» в Казани.
«Каждая ракета, которая попадает в жилые здания в секторе Газа, новые убитые и раненые, в Бейруте или на юге Ливана — все это разрушает систему Организации Объединенных Наций. <...> Давайте искать практический и смелый план для того, чтобы реформировать систему ООН», — передает ТАСС слова Мадуро.
Лидер Венесуэлы добавил, что реформа необходима для более эффективной работы ООН в новых международных реалиях. По словам Мадуро, деятельность БРИКС основана на гуманных принципах.
Ранее Путин призвал адаптировать структуру ООН к современным реалиям и расширять присутствие развивающихся стран в организации, передает деловое издание «Взгляд». Российский лидер также отметил, что ООН должна играть главную роль в поддержании мира и безопасности в мире.
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