Мадуро поддержал предложение Путина реформировать ООН

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Мадуро заявил, что реформа ООН необходима для более эффективной деятельности организации
Мадуро заявил, что реформа ООН необходима для более эффективной деятельности организации Фото:
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Саммит БРИКС 2024 в Казани

Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился с предложением президента России Владимира Путина о разработке БРИКС плана реформирования ООН. Об этом он рассказал на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» в Казани. 

«Каждая ракета, которая попадает в жилые здания в секторе Газа, новые убитые и раненые, в Бейруте или на юге Ливана — все это разрушает систему Организации Объединенных Наций. <...> Давайте искать практический и смелый план для того, чтобы реформировать систему ООН», — передает ТАСС слова Мадуро.

Лидер Венесуэлы добавил, что реформа необходима для более эффективной работы ООН в новых международных реалиях. По словам Мадуро, деятельность БРИКС основана на гуманных принципах.

Ранее Путин призвал адаптировать структуру ООН к современным реалиям и расширять присутствие развивающихся стран в организации, передает деловое издание «Взгляд». Российский лидер также отметил, что ООН должна играть главную роль в поддержании мира и безопасности в мире.

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился с предложением президента России Владимира Путина о разработке БРИКС плана реформирования ООН. Об этом он рассказал на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» в Казани.  «Каждая ракета, которая попадает в жилые здания в секторе Газа, новые убитые и раненые, в Бейруте или на юге Ливана — все это разрушает систему Организации Объединенных Наций. <...> Давайте искать практический и смелый план для того, чтобы реформировать систему ООН», — передает ТАСС слова Мадуро. Лидер Венесуэлы добавил, что реформа необходима для более эффективной работы ООН в новых международных реалиях. По словам Мадуро, деятельность БРИКС основана на гуманных принципах. Ранее Путин призвал адаптировать структуру ООН к современным реалиям и расширять присутствие развивающихся стран в организации, передает деловое издание «Взгляд». Российский лидер также отметил, что ООН должна играть главную роль в поддержании мира и безопасности в мире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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