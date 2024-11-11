Экс-замглавы Минобороны Булгаков назвал дело против него «страшной ошибкой»

Экс-замглавы Минобороны Булгаков попросил перевести его под домашний арест
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Дмитрий Булгаков снова попросил отпустить его из СИЗО
Дмитрий Булгаков снова попросил отпустить его из СИЗО Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Экс-заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков попросил в зале суда перевести его под домашний арест, на данный момент он находится в СИЗО. Также он назвал предъявленное ему обвинение в мошенничестве «страшной ошибкой». 

«Дмитрий Булгаков назвал предъявленное ему следствием обвинение в мошенничестве „страшной ошибкой“ и попросил Мосгорсуд отпустить его из СИЗО под домашний арест», — заявили в суде. Информацию передает ТАСС. 

Однако Московский городской суд признал законным решение о продлении срока ареста для Булгакова и двух других обвиняемых по делу о крупном мошенничестве. 

В ходе первого открытого заседания по апелляционной жалобе ни один из участников уголовного процесса не признал свою вину. Обвиняемые обратились к Московскому городскому суду с просьбой о смягчении применяемых к ним мер пресечения. Ранее, 24 сентября, Басманный суд столицы принял решение о продлении ареста до 25 декабря Дмитрию Булгакову, а также Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу, которых обвиняют в мошенничестве на особо крупную сумму.

Ранее Дмитрий Булгаков уже просил отпустить его из СИЗО. Однако суд не удовлетворил ходатайство. Помимо прочего, обвиняемый в мошенничестве бывший заместитель главы министра обороны РФ препятствовал расследованию своего дела. 

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Экс-заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков попросил в зале суда перевести его под домашний арест, на данный момент он находится в СИЗО. Также он назвал предъявленное ему обвинение в мошенничестве «страшной ошибкой».  «Дмитрий Булгаков назвал предъявленное ему следствием обвинение в мошенничестве „страшной ошибкой“ и попросил Мосгорсуд отпустить его из СИЗО под домашний арест», — заявили в суде. Информацию передает ТАСС.  Однако Московский городской суд признал законным решение о продлении срока ареста для Булгакова и двух других обвиняемых по делу о крупном мошенничестве.  В ходе первого открытого заседания по апелляционной жалобе ни один из участников уголовного процесса не признал свою вину. Обвиняемые обратились к Московскому городскому суду с просьбой о смягчении применяемых к ним мер пресечения. Ранее, 24 сентября, Басманный суд столицы принял решение о продлении ареста до 25 декабря Дмитрию Булгакову, а также Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу, которых обвиняют в мошенничестве на особо крупную сумму. Ранее Дмитрий Булгаков уже просил отпустить его из СИЗО. Однако суд не удовлетворил ходатайство. Помимо прочего, обвиняемый в мошенничестве бывший заместитель главы министра обороны РФ препятствовал расследованию своего дела. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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