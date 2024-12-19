Путин анонсировал строительство дороги вокруг Азовского моря

Вокруг Азовского моря планируется построить четырехполосную кольцевую дорогу, такую же, как Таврида. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на «Прямой линии».
«Мы планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря», — сообщил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства подчеркнул, что эта дорога будет четырехполосной, такой же, как Таврида. Частично она уже построена — начало дороги от Таганрога до Мариуполя, однако в будущем планируется дорога вокруг всего Азовского моря. Этот проект обеспечен деньгами, отметил Путин.
Он также добавил, что программа по дорогам в России рассчитана до 2030 года. По его словам, в течение трех лет дорожная сеть будет приведена в нормативное состояние.
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