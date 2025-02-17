«Единая Россия» доверила студенческим отрядам восстановление новых и прифронтовых регионов

«Единая Россия» оказывает поддержку проектам «Российских студенческих отрядов» (РСО), направленным на помощь в восстановлении новых и прифронтовых регионов России. Об этом на встрече с представителями РСО в День российских студенческих отрядов рассказал секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
«Знаю, что многие из вас уже принимали участие в строительных работах, социальных проектах, помогали жителям пострадавших регионов. И это — настоящий пример современного патриотизма не на словах, а в реальных поступках. Такой молодежи можно доверить будущее страны и уже сегодня предлагать участие в стратегических проектах», — приводит слова Якушева пресс-служба партии.
В рамках встречи обсуждались направления совместной деятельности, включая восстановление объектов, связанных с исторической памятью, а также гуманитарную помощь. В ближайшие годы запланирована реконструкция Мемориального комплекса на реке Миус в ЛНР, а также продолжение гуманитарных миссий в Донбассе и Новороссии.
Студотряды активно сотрудничают с местными организациями Луганской и Донецкой народных республик, а с 2023 года — с отрядами Запорожской области. В 2024 году началась работа по созданию студотрядов в Херсонской области. Депутат Госдумы от «Единой России» Юлия Дрожжина подчеркнула важность воспитания уважения к труду у молодежи и стремления к экономическому развитию страны через различные инициативы и профориентационные мероприятия.
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