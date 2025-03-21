Ушаков рассказал о беседе с Путиным перед назначением Лаврова главой МИДа

Помощник президента России Юрий Ушаков в день рождения министра иностранных дел Сергея Лаврова поделился воспоминаниями о том, как он описывал главу МИД в разговоре с Владимиром Путиным в 2004 году — перед назначением Лаврова на должность. Уже тогда будущего министра описывали как талантливого дипломата.
«Я откровенно сказал [Путину], что среди нас, нынешних людей, которые занимают те или иные руководящие посты и в центральном аппарате [МИД], и в загранучреждениях, он [Лавров] самый талантливый, способный и самый яркий. Руководитель [страны] кивнул, промолчал, но я этот разговор очень хорошо запомнил», — поделился Ушаков в разговоре с телеканалом «Звезда».
Лавров остается на должности главы МИД РФ на протяжении уже почти 22 лет. В его 75-й день рождения, 21 марта, Владимир Путин наградил Лавров орденом Андрея Первозванного.
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