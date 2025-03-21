Ушаков рассказал о беседе с Путиным перед назначением Лаврова главой МИДа

Ушаков в 2004 году перед Путиным называл Лаврова талантливым дипломатом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юрий Ушаков (на фото) хвалил Сергея Лаврова перед Владимиром Путиным еще в 2004 году
Юрий Ушаков (на фото) хвалил Сергея Лаврова перед Владимиром Путиным еще в 2004 году Фото:

Помощник президента России Юрий Ушаков в день рождения министра иностранных дел Сергея Лаврова поделился воспоминаниями о том, как он описывал главу МИД в разговоре с Владимиром Путиным в 2004 году — перед назначением Лаврова на должность. Уже тогда будущего министра описывали как талантливого дипломата.

«Я откровенно сказал [Путину], что среди нас, нынешних людей, которые занимают те или иные руководящие посты и в центральном аппарате [МИД], и в загранучреждениях, он [Лавров] самый талантливый, способный и самый яркий. Руководитель [страны] кивнул, промолчал, но я этот разговор очень хорошо запомнил», — поделился Ушаков в разговоре с телеканалом «Звезда».

Лавров остается на должности главы МИД РФ на протяжении уже почти 22 лет. В его 75-й день рождения, 21 марта, Владимир Путин наградил Лавров орденом Андрея Первозванного. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Помощник президента России Юрий Ушаков в день рождения министра иностранных дел Сергея Лаврова поделился воспоминаниями о том, как он описывал главу МИД в разговоре с Владимиром Путиным в 2004 году — перед назначением Лаврова на должность. Уже тогда будущего министра описывали как талантливого дипломата. «Я откровенно сказал [Путину], что среди нас, нынешних людей, которые занимают те или иные руководящие посты и в центральном аппарате [МИД], и в загранучреждениях, он [Лавров] самый талантливый, способный и самый яркий. Руководитель [страны] кивнул, промолчал, но я этот разговор очень хорошо запомнил», — поделился Ушаков в разговоре с телеканалом «Звезда». Лавров остается на должности главы МИД РФ на протяжении уже почти 22 лет. В его 75-й день рождения, 21 марта, Владимир Путин наградил Лавров орденом Андрея Первозванного. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...