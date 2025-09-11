На Бали объявили ЧС из-за масштабных наводнений

Жителей и туристов просят сохранять спокойствие
Жителей и туристов просят сохранять спокойствие

Власти Бали объявили режим чрезвычайной ситуации на неделю после сильных ливневых дождей, обрушившихся на остров 9–10 сентября. Об этом сообщили в посольстве РФ в Индонезии.

Жителей и туристов просят сохранять спокойствие, без необходимости не покидать место проживания и заранее планировать маршруты с учетом возможных ограничений. Особое внимание советуют проявлять в районах, где последствия непогоды наиболее ощутимы, — Денпасаре, Джембране, Гианьяре, Клунгкунге, Бадунге и Табанане.

Ранее из-за непрекращающихся дождей на Бали произошли масштабные наводнения, которые затопили столицу острова Денпасар и прилегающие районы, привели к разрушению инфраструктуры и перекрытию дорог. В некоторых местах уровень воды достигал бедер взрослого человека, а ряд магистралей оказался непроходимым. Индонезия регулярно сталкивается с природными катастрофами из-за своего географического положения.

