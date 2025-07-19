Малахов рассказал о смерти известной героини его шоу

Умерла участница известного белорусского дуэта «Зоя и Валера» Зоя Борисюк. Она также принимала участие в шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей». О кончине Борисюк телеведущий рассказал в соцсетях.
«Грустная новость для всех поклонников нашей программы: не стало Зои Борисюк из дуэта „Зоя и Валера“. Впервые мы показали их в эфире „Аффтар жжот“, и с тех пор они стали по-настоящему народными любимцами и частыми гостями студий „Привет, Андрей“ и „Песни от всей души“», — написал Малахов в своем telegram-канале.
Телеведущий выразил искренние соболезнования родным и близким женщины. Малахов отметил, что зрители долго будут помнить теплоту и искренность, которая исходила от Борисюк.
Кроме того, в своем сообщении тележурналист разместил видео с участием Зои и ее коллеги, которая около двенадцати лет назад стала популярной не только среди поклонников телевизионных программ, но и у миллионов интернет-пользователей. На этом видео женщина исполняет кавер на известную композицию Елены Ваенги «Курю».
Ранее стало известно, что в понедельник из жизни ушел режиссер, народный артист России Александр Митта. Церемония прощания с ним прошла в московском Доме литераторов. Режиссер стал одним из пионеров в советском кинематографе, включив в свой фильм откровенную сцену, что стало заметным прецедентом для того времени. Он смело работал с различными жанрами, не ограничиваясь рамками традиционного подхода. Кроме того, его личная жизнь также отличалась яркостью и нестандартностью: режиссер не побоялся нарушить устоявшиеся нормы, уведя возлюбленную из семьи. Таким образом, судьба мастера была столь же насыщенной и необычной, как и созданные им киноленты.
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