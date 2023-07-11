Власти РФ готовят спортсменов к Олимпийским играм-2032

И создают условия для их победы

11 июля 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что летом в России пройдет более 600 спортивных соревнований для детей и подростков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство РФ готовит спортсменов к Олимпийским играм 2032 года. Для этого в России проводятся соревнования для юных спортсменов, которым предстоит в будущем выступать под флагом своей страны. Так эксперты объяснили URA.RU заявление вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко об участии в летних состязаниях 130 тысяч детей. Вместе с этим власти решают задачу оздоровления нации и популяризации спорта, считают аналитики. В соответствии с единым календарным планом в течение летних месяцев текущего года в России пройдет 670 соревнований для спортсменов младше 18 лет. По словам Чернышенко, к мероприятиям будет привлечено более 130 тысяч детей и подростков. «Это важная составляющая совместной работы по достижению цели, поставленной президентом: не менее 70% граждан должны регулярно заниматься спортом и физической культурой к 2030 году. По детям и молодежи этот показатель уже составляет 89%», — отметил вице-премьер. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в России регулярно занимаются спортом и физкультурой 89% детей и молодежи фото с сайта government.ru В июне прошел традиционный турнир юных хоккеистов «Золотая шайба», а в первую неделю июля международные спортивные игры «Дети Приморья». Чернышенко подчеркнул, что в состязаниях во Владивостоке приняли участие около полутора тысяч спортсменов, в том числе 200 юных атлетов из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «Игры „Дети Приморья“ дают участникам возможность почувствовать атмосферу большого спорта и познакомиться со сверстниками из других регионов и стран. Мы рады, что приехали наши друзья из Китая — их участие приурочено к проведению Годов российско-китайского сотрудничества, объявленных президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином», — отметил Чернышенко. В оставшийся летний период пройдут соревнования по футболу «Кожаный мяч», масштабные состязания по баскетболу «Оранжевый мяч», а также IV Всероссийские уличные игры Urban Games. Кроме того, в России активно ведется подготовка к первым в мире соревнованиям по фиджитал-дисциплинам «Игры будущего». Первый в истории чемпионат России по фиджитал-спорту стартует в июле и охватит 13 регионов страны. Всего за летние месяцы пройдет более двух тысяч спортивных и физкультурных соревнований для всех категорий граждан. В них примут участие более 370 тысяч человек. «Летом особенно важно поддерживать уровень физической активности граждан, особенно среди детей и подростков. Нам важна вовлеченность юного поколения в здоровый и активный образ жизни. Поэтому мы тщательно прорабатываем возможности проведения новых соревнований, поддерживаем события, которые уже стали традиционными», — сказал глава Минспорта РФ Олег Матыцин. Статья по теме Российские спортсмены вернутся на Олимпиаду Правительство РФ готовит спортсменов к Олимпийским играм 2032 года, считают аналитики. Директор Института исследования проблем современной политики, политолог Антон Орлов убежден, что Россия будет добиваться участия спортсменов под флагом страны. «Причин проводить такое количество соревнований несколько. Одна из них — победа нашей сборной на Олимпиаде-2032, к которой российских спортсменов могут допустит под национальным флагом. По крайней мере, на это расчет у правительства и главы государства. Кроме того, решается задача повышения привлекательности отечественного спорта, в том числе, за счет всестороннего освещения в СМИ, на федеральном телевидении», — сказал Орлов. Председатель Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев отметил, что соревнования — это неотъемлемая часть жизни спортсмена. Ввиду их важности власти создают максимум условий для развития российских атлетов. Жизнь спортсменов состоит из двух составных частей — тренировочный процесс и соревнования Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Есть две составные части — тренировочный процесс и соревнования. Нет смысла тренироваться, если это оторвано от соревновательного процесса. При этом состязания это некий итог тренировочной деятельности, когда дети показывают, чему они научились в секциях. Кроме того, соревнования — это мощнейший драйвер развития спорта, его популяризации. Они привлекают внимание властей, средств массовой информации, спонсоров. Способствуют развитию стадионов и материально-технической базы», — сказал депутат. Также Свищев отметил, что из-за сложной политической ситуации, в которую втягивают мировой спорт, у россиян и белорусов возникают проблемы с допуском на крупные международные соревнования. Делается это незаконно, так как существует решение МОК о том, что к состязаниям должны допускаться спортсмены всех стран. «Но это не выполняется, есть давление даже на уровне правительств некоторых стран, чтобы не допускать наших ребят до участия в соревнованиях. Блокируют, придумывают разные анкеты, какие-то декларации, нейтральный статус и так далее. Поэтому власти создают условия, инициируют дополнительные международные соревнования. По уровню спортсменов среди ШОС и БРИКС есть страны, у которых можно поучиться по некоторым видам спорта. Например, футбол — это бразильцы, настольный теннис — это китайцы, а есть виды спорта, где у наших спортсменов можно и нужно поучиться. Поэтому это взаимовыгодные соревнования, они интересны не только для российских и белорусских спортсменов», — пояснил Свищев. Новость по теме Студенты из 25 стран приехали учиться в Екатеринбург Двукратный Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР по хоккею Вячеслав Фетисов подчеркнул, что власти поддерживают спортивные соревнования для детей и подростков, так как они имеют важное воспитательное значение. «Это и альтернатива улице, и основы успешности, и традиции. Школьный спорт напрямую связан с воспитанием здоровых людей. Поэтому детских соревнований много быть не может. В будущем система соревнований станет для них обязательным условием для вхождения в национальные сборные, когда лучшие будут представлять страну на мировой арене», — резюмировал Фетисов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ готовит спортсменов к Олимпийским играм 2032 года. Для этого в России проводятся соревнования для юных спортсменов, которым предстоит в будущем выступать под флагом своей страны. Так эксперты объяснили URA.RU заявление вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко об участии в летних состязаниях 130 тысяч детей. Вместе с этим власти решают задачу оздоровления нации и популяризации спорта, считают аналитики. В соответствии с единым календарным планом в течение летних месяцев текущего года в России пройдет 670 соревнований для спортсменов младше 18 лет. По словам Чернышенко, к мероприятиям будет привлечено более 130 тысяч детей и подростков. «Это важная составляющая совместной работы по достижению цели, поставленной президентом: не менее 70% граждан должны регулярно заниматься спортом и физической культурой к 2030 году. По детям и молодежи этот показатель уже составляет 89%», — отметил вице-премьер. В июне прошел традиционный турнир юных хоккеистов «Золотая шайба», а в первую неделю июля международные спортивные игры «Дети Приморья». Чернышенко подчеркнул, что в состязаниях во Владивостоке приняли участие около полутора тысяч спортсменов, в том числе 200 юных атлетов из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «Игры „Дети Приморья“ дают участникам возможность почувствовать атмосферу большого спорта и познакомиться со сверстниками из других регионов и стран. Мы рады, что приехали наши друзья из Китая — их участие приурочено к проведению Годов российско-китайского сотрудничества, объявленных президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином», — отметил Чернышенко. В оставшийся летний период пройдут соревнования по футболу «Кожаный мяч», масштабные состязания по баскетболу «Оранжевый мяч», а также IV Всероссийские уличные игры Urban Games. Кроме того, в России активно ведется подготовка к первым в мире соревнованиям по фиджитал-дисциплинам «Игры будущего». Первый в истории чемпионат России по фиджитал-спорту стартует в июле и охватит 13 регионов страны. Всего за летние месяцы пройдет более двух тысяч спортивных и физкультурных соревнований для всех категорий граждан. В них примут участие более 370 тысяч человек. Правительство РФ готовит спортсменов к Олимпийским играм 2032 года, считают аналитики. Директор Института исследования проблем современной политики, политолог Антон Орлов убежден, что Россия будет добиваться участия спортсменов под флагом страны. «Причин проводить такое количество соревнований несколько. Одна из них — победа нашей сборной на Олимпиаде-2032, к которой российских спортсменов могут допустит под национальным флагом. По крайней мере, на это расчет у правительства и главы государства. Кроме того, решается задача повышения привлекательности отечественного спорта, в том числе, за счет всестороннего освещения в СМИ, на федеральном телевидении», — сказал Орлов. Председатель Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев отметил, что соревнования — это неотъемлемая часть жизни спортсмена. Ввиду их важности власти создают максимум условий для развития российских атлетов. «Есть две составные части — тренировочный процесс и соревнования. Нет смысла тренироваться, если это оторвано от соревновательного процесса. При этом состязания это некий итог тренировочной деятельности, когда дети показывают, чему они научились в секциях. Кроме того, соревнования — это мощнейший драйвер развития спорта, его популяризации. Они привлекают внимание властей, средств массовой информации, спонсоров. Способствуют развитию стадионов и материально-технической базы», — сказал депутат. Также Свищев отметил, что из-за сложной политической ситуации, в которую втягивают мировой спорт, у россиян и белорусов возникают проблемы с допуском на крупные международные соревнования. Делается это незаконно, так как существует решение МОК о том, что к состязаниям должны допускаться спортсмены всех стран. «Но это не выполняется, есть давление даже на уровне правительств некоторых стран, чтобы не допускать наших ребят до участия в соревнованиях. Блокируют, придумывают разные анкеты, какие-то декларации, нейтральный статус и так далее. Двукратный Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР по хоккею Вячеслав Фетисов подчеркнул, что власти поддерживают спортивные соревнования для детей и подростков, так как они имеют важное воспитательное значение. «Это и альтернатива улице, и основы успешности, и традиции. Школьный спорт напрямую связан с воспитанием здоровых людей. Поэтому детских соревнований много быть не может. В будущем система соревнований станет для них обязательным условием для вхождения в национальные сборные, когда лучшие будут представлять страну на мировой арене», — резюмировал Фетисов.