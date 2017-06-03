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03 июня 2017
Главные новости Москвы
23:00  03 июня 2017 0

«Вроде и так хорошо, а стало еще лучше». Путин рассказал о родном Петербурге

После церемонии президент и писатель поговорилиФото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал о чувствах, которые вызывает у него родной город. Теплые слова прозвучали 3 июня при вручении Госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности писателю Даниилу Гранину.

«Вы знаете, я как-то поймал себя на мысли: если я прилетаю из Москвы, все хорошо у меня, все получается, настроение хорошее. Прилетел в Питер, сел в машину — как гора с плеч сваливается, облегчение какое-то наступает, душевное, моральное, — цитирует российского лидера „Интерфакс“. — Вроде и так все было хорошо, но в Петербурге стало еще лучше. Это такое необычное, редкое чувство и очень приятное».

Публицист и писатель, ветеран Великой Отечественной войны Даниил Александрович Гранин отметил 98-летие в первый день 2017 года. Ему уже трудно передвигаться самостоятельно, и глава государства сам подошел к нему, чтобы вручить награды. Президент напомнил, что награждаемый является инициатором создания первого в Советском Союзе общества милосердия, и поблагодарил за воспитание в людях качества добра, любви и порядочности.

В ответном слове писатель заявил, что настоящее счастье — найти себя в этой жизни, ведь каждый человек является чудом природы и рожден для свершений, передает агентство Nation News.

Семен Гринберг
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