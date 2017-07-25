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25 июля 2017
24 июля 2017
09:52  25 июля 2017 11

Новые антироссийские санкции ослабят рубль

Новый рубль РФ, рубль, монеты, деньги
Даже провал голосования по новым санкциям не укрепит российскую валютуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Новые санкции США против России приведут к ослаблению рубля. Об этом «Российской газете» сообщил аналитик соцсети для инвесторов eToro в РФ и СНГ Михаил Мащенко.

Мащенко считает, что курс иностранной валюты может достичь 65 рублей за доллар и 75 рублей за евро. Последний раз такие показатели наблюдались в мае 2016 года.

Новую неделю торгов рубль начал с падения, в то время как доллар поднялся выше 60 рублей. «Главной причиной служат активные обсуждения новых санкций как со стороны ЕС — европейцы хотят расширить санкции против Москвы из-за поставки турбин Siemens в Крым, так и со стороны США», — заявил Мащенко.

Аналитик уверен, что даже провал голосования по санкциям — а голосование Палаты представителей состоится сегодня, 25 июля, — не поможет укреплению позиций рубля: вероятнее всего, национальная валюта может лишь вернуться к отметкам 59 рублей за доллар и 68,5 рубля за евро.

Семен Гринберг
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