09:52 25 июля 2017 11

Даже провал голосования по новым санкциям не укрепит российскую валюту Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Новые санкции США против России приведут к ослаблению рубля. Об этом «Российской газете» сообщил аналитик соцсети для инвесторов eToro в РФ и СНГ Михаил Мащенко.

Мащенко считает, что курс иностранной валюты может достичь 65 рублей за доллар и 75 рублей за евро. Последний раз такие показатели наблюдались в мае 2016 года.

Новую неделю торгов рубль начал с падения, в то время как доллар поднялся выше 60 рублей. «Главной причиной служат активные обсуждения новых санкций как со стороны ЕС — европейцы хотят расширить санкции против Москвы из-за поставки турбин Siemens в Крым, так и со стороны США», — заявил Мащенко.

Аналитик уверен, что даже провал голосования по санкциям — а голосование Палаты представителей состоится сегодня, 25 июля, — не поможет укреплению позиций рубля: вероятнее всего, национальная валюта может лишь вернуться к отметкам 59 рублей за доллар и 68,5 рубля за евро.