Скончалась звезда «Великолепного века»

Турецкий актер, композитор и музыкант Ариф Эркин скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщил сын артиста, не уточняя причину смерти. Эркин был известен российскому зрителю по роли в популярном историческом сериале «Великолепный век».
«Совсем недавно Ариф Эркин отметил свой 90-летний юбилей, актер родился 11 сентября 1935 года в Стамбуле», — сообщает издание Hurriyet. Карьера Эркина в кино началась в 1960-х годах как композитора, а в 1970-х он дебютировал как актер.
Актер работал в жанрах драмы, комедии, мелодрамы. В его фильмографии — десятки проектов, включая «Вторая весна», «Султан Маками» и «Опасные улицы».
Ранее семья американской актрисы театра и кино Дайан Китон сообщила о ее кончине от пневмонии. По информации журнала People, здоровье артистки резко ухудшилось, и ее уход стал неожиданным для близких. Дайан Китон ушла из жизни в возрасте 79 лет в Калифорнии, передает информацию RT. Наиболее значимыми работами в ее карьере считаются роли в фильмах «Крестный отец» и «Манхэттен».
