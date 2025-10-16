Скончалась звезда «Великолепного века»

Скончался турецкий актер Ариф Эркин, звезда «Великолепного века»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Умер турецкий актер Ариф Эркин, известный по сериалу «Великолепный век»
Умер турецкий актер Ариф Эркин, известный по сериалу «Великолепный век» Фото:

Турецкий актер, композитор и музыкант Ариф Эркин скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщил сын артиста, не уточняя причину смерти. Эркин был известен российскому зрителю по роли в популярном историческом сериале «Великолепный век».

«Совсем недавно Ариф Эркин отметил свой 90-летний юбилей, актер родился 11 сентября 1935 года в Стамбуле», — сообщает издание Hurriyet.  Карьера Эркина в кино началась в 1960-х годах как композитора, а в 1970-х он дебютировал как актер.

Актер работал в жанрах драмы, комедии, мелодрамы. В его фильмографии — десятки проектов, включая «Вторая весна», «Султан Маками» и «Опасные улицы».

Ранее семья американской актрисы театра и кино Дайан Китон сообщила о ее кончине от пневмонии. По информации журнала People, здоровье артистки резко ухудшилось, и ее уход стал неожиданным для близких. Дайан Китон ушла из жизни в возрасте 79 лет в Калифорнии, передает информацию RT. Наиболее значимыми работами в ее карьере считаются роли в фильмах «Крестный отец» и «Манхэттен».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Турецкий актер, композитор и музыкант Ариф Эркин скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщил сын артиста, не уточняя причину смерти. Эркин был известен российскому зрителю по роли в популярном историческом сериале «Великолепный век». «Совсем недавно Ариф Эркин отметил свой 90-летний юбилей, актер родился 11 сентября 1935 года в Стамбуле», — сообщает издание Hurriyet.  Карьера Эркина в кино началась в 1960-х годах как композитора, а в 1970-х он дебютировал как актер. Актер работал в жанрах драмы, комедии, мелодрамы. В его фильмографии — десятки проектов, включая «Вторая весна», «Султан Маками» и «Опасные улицы». Ранее семья американской актрисы театра и кино Дайан Китон сообщила о ее кончине от пневмонии. По информации журнала People, здоровье артистки резко ухудшилось, и ее уход стал неожиданным для близких. Дайан Китон ушла из жизни в возрасте 79 лет в Калифорнии, передает информацию RT. Наиболее значимыми работами в ее карьере считаются роли в фильмах «Крестный отец» и «Манхэттен».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...