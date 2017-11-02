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02 ноября 2017
20:53  02 ноября 2017 0

Названы лучшие смартфоны на российском рынке. Apple в лидерах нет

iphone 6 plus, айфон, apple, iphone 6, смартфон
Смартфон от Apple оказался только на пятом местеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роскачество составило список десяти лучших смартфонов, которые продаются на российском рынке. Специалисты оценивали скорость, с которой гаджеты обрабатывают информацию, качество видео и фото, а также функциональность.

Первое, второе и третье места заняли флагманы от компании Samsung — Galaxy S8, Galaxy S+ и Galaxy Note 8 соответственно. Четвертое место отдали еще одному южнокорейскому гаджету Galaxy S7, пишет «Экономика сегодня».

Apple оказался лишь на пятом месте. Его аналитики отдали смартфону iPhone 8 Plus. Вслед за ним на шестом месте оказался iPhone 8. Седьмое место — LG G6. С седьмого по десятое места расположились уже более старые модели Samsung Galaxy S6 Edge, iPhone 6 Plus и iPhone 6.

В рейтинг не был включен высокотехнологичный смартфон от Apple — iPhone X. Дело в том, что Роскачество выпустило рейтинг до его поступления на российский рынок. Продажи гаджета в Москве начнутся 3 ноября.

Виктор Дорофеев
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