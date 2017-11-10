19:41 10 ноября 2017 0

Закон повлияет на бюджет ПФР 2017, 2018 и 2019 годов Фото: Pixabay

Госдума РФ приняла поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2017 год в первом чтении. Законопроект вносит изменения в бюджет ПФР на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Документ был разработан правительством страны.

Если законопроект примут, то объем передаваемого фонду бюджетного трансферта уменьшится на 30 миллиардов рублей — с 989,1 до 959,1 млрд рублей. Также документ предусматривает сокращение на 317,7 млн рублей доходов и расходов бюджета ПФР на материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса страны.

Ранее сообщалось, что из бюджета выделят 10 млрд рублей, чтобы довести до прожиточного минимума пенсии в 69 субъектах страны. Также финансирование пойдет на социальные доплаты. Пенсия увеличится почти у четырех миллионов человек, напоминает телеканал 360.

Ранее одна из самых популярных пенсионерок России — певица Алла Пугачева — пожаловалась на низкую пенсию. Народная артистка СССР и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС заявила, что «протянет еще год» на 17 тысяч рублей, пишет «Русская планета».