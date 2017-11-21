Генпрокуратура готовит представление Росгидромету из-за истории с выбросом рутения

19:48 21 ноября 2017 0

Евгений Савченко: «О таких вещах надо сообщать властям!» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генпрокуратура РФ готовит представление Росгидромету за то, что ведомство, собрав данные о повышенной концентрации рутения на Южном Урале, не уведомило об этом власти региона и федеральные надзорные ведомства. Об этом «URA.RU» сообщил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

«Росгидромет мониторит ситуацию, и если была обнаружена повышенная концентрация рутения в регионе, об этом было необходимо сообщить властям, — заявил „URA.RU“ министр. — Даже если концентрация значительно ниже предельно допустимых значений. И не представляет, а так и есть, опасности. Это необходимо для того, чтобы приступить к поиску источника. Нас об этом не уведомили, как и Росприроднадзор, и Ростехнадзор».

По словам Евгения Савченко, информация о ситуации в конце сентября и начале октября в Аргаяшском районе не стала сегодня поводом для каких-либо срочных заседаний в правительстве области. «Опасности нет, эвакуация не требуется, — пояснил „URA.RU“ министр. — Но мы обязательно проведем совместное совещание с Росгидрометом, где потребуем провести дополнительные исследования».

Сообщение Росгидромета, по сути, официально подтвердило заявления европейских ученых, заявивших что в сентябре в России произошел выброс опасного вещества. Источником, по мнению ученых, стал ядерный объект на Южном Урале. В Росгидромете указали, что загрязнение выявлено в Аргаяшском районе, находящемся поблизости от Озерска, где расположен химкомбинат «Маяк». 21 ноября Росгидромет поспешил заверить всех, что никакой опасности концентрация рутения не представляет.

В ПО «Маяк» заявили, что не имеют отношения к загрязнению атмосферы изотопом рутений-106. Работы по выделению 106Ru из отработанного ядерного топлива (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на предприятии не проводятся уже много лет.

Уже появилась версия, что источником рутения на Южном Урале могла стать авария со спутником.