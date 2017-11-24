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24 ноября 2017
19:58  24 ноября 2017 0

Австрийский историк рассказал, из чего состоял последний ужин Гитлера

Проект «Кто кормит Екатеринбург». Шеф-повара ресторанов, гриль-баров а кофеен города, еда, орлов алексей, яичница
Гитлер заказал у повара яичницу и картофельное пюреФото: Александр Мамаев © URA.RU

Австрийский историк опубликовал письма Констанции Манциарли, личного повара Гитлера, с меню его предсмертного ужина. Последний в его жизни прием пищи в бункере был достаточно скромным.

Накануне самоубийства 30 апреля 1945 года фюрер передал Манциарли просьбу приготовить ему яичницу и картофельное пюре. Женщина также писала, что в еде Гитлер был воздержан, не употреблял мясо и алкоголь и очень любил пироги, передает Nation News.

Манциарли в письме отмечала, что не особенно стремилась обслуживать нацистов и получила место случайно, после того как фюрер узнал о неарийском происхождении предыдущего повара. Как и остальная ближайшая прислуга, она узнала о смерти Гитлера одной из первых.

Ранее на аукционе в Великобритании за 33 тысячи фунтов стерлингов (44,5 тысячи долларов) продали телефонную книгу Адольфа Гитлера с номерами и адресами ключевых фигур Третьего рейха. Также с молотка за пять тысяч фунтов стерлингов ушли его трусы, которые он забыл в прачечной после пребывания в роскошной австрийской гостинице Parkhotel Graz в 1938 году.

Ксения Томашова
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