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27 ноября 2017
26 ноября 2017
Главные новости Москвы
00:59  27 ноября 2017 0

Из-за извержения вулкана на Бали эвакуированы тысячи жителей. ФОТО, ВИДЕО

Пробуждения вулкана жители острова ждали несколько месяцевФото: страница Emilio Kuzma-Floyd в instagram

Жители острова Бали оказались в опасности из-за извержения вулкана Агунг. После начала вулканической активности было эвакуировано около 24 тысяч человек.

По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, вулкан «проснулся» еще 21 ноября, но уже через несколько дней его активность увеличилась и стала представлять реальную угрозу для населения. После того, как 25 ноября Агунг трижды выбросил столбы пепла в атмосферу острова, власти решили провести эвакуацию. Как сообщает ИА «Regnum», свои дома покинули жители 224 деревень и поселков.

Также стало известно, что из-за вулканической активности нарушено авиасообщение с островом. По данным канала 360, из-за плохой видимости перелеты отменили не менее пяти авиакомпаний.

Индонезийский вулкан начал просыпаться еще ранней осенью. В конце октября уральские блогеры побывали на вершине Агунга и записали видео о покорении действующего вулкана.

Наталья Полетавкина
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