10:02 29 декабря 2017 5

Сама девушка уже шесть лет в отношениях с олигархом Фото: аккаунт Ксении Царициной в Instagram

Модель Ксения Царицина, супруга самарского миллиардера Алексея Шаповалова, раскрыла секрет, как выйти замуж за олигарха.

По словам девушки, во-первых, нужно быть везучей. Во-вторых, иметь круг общения, где можно познакомиться с богатым мужчиной. «Если ты живешь в деревне и общаешься только со своими соседями, конечно же, ты не найдешь не то что богатого, а просто нормального мужчину», — приводит издание Starhit слова красавицы. Третий пункт — нет гарантий, что вы сразу понравитесь богачу — ведь у каждого свои вкусы.

Есть и другие важные секреты отношений. По мнению Царициной, нужно быть самой собой, наслаждаться жизнью, любить и уважать людей. Также она призывает девушек быть благодарными за каждую мелочь, которую для нее делают, поддерживать мужчину в трудных ситуациях и оставаться красивой. А вот отвергать ухаживания избранника девушка считает недальновидным.

«Существует стереотип, что богатый мужчина, которого отвергла девушка, будет бегать за ней и пробовать снова добиться ее, ведь все на него вешаются, а она — нет. Но это чушь — таких девушек просто называют стервами. Богатый мужчина много дает и столько же требует взамен, все остальное — выдумки», — отмечает Царицина.

Ранее портал «Утро.ру», опубликовал список самых сексуальных женщин за 2017 год. В топ вошли и жены российских олигархов.