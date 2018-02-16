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Пятница! Мы подготовили для вас самые интересные и важные новости за день:
Лидер КПРФ Зюганов допустил ошибку, сделав ставку на Павла Грудинина, считают опрошенные «URA.RU» политологи. Почему партия несет серьезные издержки, а раскол внутри нее усиливается — читайте в нашем материале.
На инвестиционном форуме в Сочи неожиданно вспыхнул женский бунт. Депутат Госдумы и телеведущая Оксана Пушкина объявила о создании новой российской организации для лоббизма женских интересов. Она планирует переработать закон о гендерном равенстве.
Госдума повысила МРОТ до прожиточного минимума. Инициатива затронет более трех миллионов россиян.
Стало известно, что пилот разбившегося Ан-148 проходил подготовку в учебно-тренировочном центре на Южном Урале. Теперь выпускники челябинского училища переживают, что им запретят летать. Рассказываем, почему скандально известный центр «Челавиа» уже закрыли.
Из уральской колонии досрочно выпускают на свободу маньяка-насильника из МВД, осужденного на 14 лет. Суд неожиданно заменил оставшийся срок исправительными работами. Свердловская прокуратура недовольна подобным решением и планирует его оспаривать.
В интернете набирает популярность видео, где пассажирка «Уральских авиалиний» сушит трусы прямо в самолете. Девушку совсем не смутил полный салон удивленных пассажиров.