21:00 16 февраля 2018 0

Новые заявления Зюганова должны скрыть раскол в КПРФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Лидер КПРФ Зюганов допустил ошибку, сделав ставку на Павла Грудинина, считают опрошенные «URA.RU» политологи. Почему партия несет серьезные издержки, а раскол внутри нее усиливается — читайте в нашем материале.

На инвестиционном форуме в Сочи неожиданно вспыхнул женский бунт. Депутат Госдумы и телеведущая Оксана Пушкина объявила о создании новой российской организации для лоббизма женских интересов. Она планирует переработать закон о гендерном равенстве.

Госдума повысила МРОТ до прожиточного минимума. Инициатива затронет более трех миллионов россиян.

Стало известно, что пилот разбившегося Ан-148 проходил подготовку в учебно-тренировочном центре на Южном Урале. Теперь выпускники челябинского училища переживают, что им запретят летать. Рассказываем, почему скандально известный центр «Челавиа» уже закрыли.

Из уральской колонии досрочно выпускают на свободу маньяка-насильника из МВД, осужденного на 14 лет. Суд неожиданно заменил оставшийся срок исправительными работами. Свердловская прокуратура недовольна подобным решением и планирует его оспаривать.

В интернете набирает популярность видео, где пассажирка «Уральских авиалиний» сушит трусы прямо в самолете. Девушку совсем не смутил полный салон удивленных пассажиров.