{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Скандал с Рыбкой создал Потанин. Собчак тайно ездила на Урал. У Тунгусова — личный официант-министр
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 70,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 февраля 2018
16 февраля 2018
21:00  16 февраля 2018 0

Ошибка Зюганова, повышение МРОТ, досрочное освобождение маньяка-насильника из МВД. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Новые заявления Зюганова должны скрыть раскол в КПРФФото: Владимир Андреев © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Пятница! Мы подготовили для вас самые интересные и важные новости за день:

Лидер КПРФ Зюганов допустил ошибку, сделав ставку на Павла Грудинина, считают опрошенные «URA.RU» политологи. Почему партия несет серьезные издержки, а раскол внутри нее усиливается — читайте в нашем материале.

На инвестиционном форуме в Сочи неожиданно вспыхнул женский бунт. Депутат Госдумы и телеведущая Оксана Пушкина объявила о создании новой российской организации для лоббизма женских интересов. Она планирует переработать закон о гендерном равенстве.

Госдума повысила МРОТ до прожиточного минимума. Инициатива затронет более трех миллионов россиян.

Стало известно, что пилот разбившегося Ан-148 проходил подготовку в учебно-тренировочном центре на Южном Урале. Теперь выпускники челябинского училища переживают, что им запретят летать. Рассказываем, почему скандально известный центр «Челавиа» уже закрыли.

Из уральской колонии досрочно выпускают на свободу маньяка-насильника из МВД, осужденного на 14 лет. Суд неожиданно заменил оставшийся срок исправительными работами. Свердловская прокуратура недовольна подобным решением и планирует его оспаривать.

В интернете набирает популярность видео, где пассажирка «Уральских авиалиний» сушит трусы прямо в самолете. Девушку совсем не смутил полный салон удивленных пассажиров.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров