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16 февраля 2018
Главные новости Москвы
13:19  16 февраля 2018 12

Госдума повысила МРОТ до прожиточного минимума

Пресс-конференция, посвященная выпуску в обращение новых банкнот Банка России. Екатеринбург, банк россии, купюра, банкнота, 2000 рублей, деньги, рубли, две тысячи рублей
МРОТ повысят до 100% размера прожиточного минимума за 2017 годФото: Анна Майорова © URA.RU

В пятницу, 16 февраля, Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до размера прожиточного минимума. В результате сумма МРОТ составит 11163 рубля. Инициатива затронет более трех млн граждан России, большая часть из них государственные и муниципальные служащие.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что сейчас МРОТ равняется 9489 рублям, что составляет 85% от прожиточного минимума за второй квартал 2017 года. Принятый законопроект вступит в силу с 1 мая, в результате «минималка„достигнет 100% от величины прожиточного минимума, пишет ‚Русская планета‘.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ. «Человек должен получать хотя бы минимум, чтобы иметь возможность прожить на эти деньги», — добавил глава государства. Согласно инициативе президента России, увеличение МРОТ произойдет на восемь месяцев раньше запланированного срока.

Иван Шестак
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