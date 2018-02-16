Госдума повысила МРОТ до прожиточного минимума

В пятницу, 16 февраля, Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до размера прожиточного минимума. В результате сумма МРОТ составит 11163 рубля. Инициатива затронет более трех млн граждан России, большая часть из них государственные и муниципальные служащие.
В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что сейчас МРОТ равняется 9489 рублям, что составляет 85% от прожиточного минимума за второй квартал 2017 года. Принятый законопроект вступит в силу с 1 мая, в результате «минималка„достигнет 100% от величины прожиточного минимума, пишет ‚Русская планета‘.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ. «Человек должен получать хотя бы минимум, чтобы иметь возможность прожить на эти деньги», — добавил глава государства. Согласно инициативе президента России, увеличение МРОТ произойдет на восемь месяцев раньше запланированного срока.