Россияне стали реже умирать от рака, но чаще им болеть

07:51 13 марта 2018 4

Успехам врачей помогает ранняя диагностика Фото: Илья Московец © URA.RU

По итогам 2017 году смертность от онкозаболеваний в РФ снизилась впервые за три года. По мнению медиков, к таким результатам привели массовые обследования пациентов, позволяющие выявлять рак на ранних стадиях. На данный момент этот показатель достиг 56 процентов.

В 2015 и 2016 годах смертность от рака в России только росла. А вот в прошлом году был достигнут перелом: по этой причине умерло 289 тысяч россиян, что на 3,5% меньше, чем в 2016 году. По словам специалистов, снижение смертности связано с улучшением диагностики.

«Благодаря активному онкопоиску, в 2017 году на ранних стадиях (первой и второй) было выявлено около 56% злокачественных новообразований, а при ряде локализаций рака — до 85%», — сообщили «Известиям» в Минздраве. Благодаря более тщательной диагностике, ежегодно увеличивается и общий показатель выявляемых онкозаболеваний. Так, в 2016 году было выявлено 2403 случая онкологии на 100 тысяч населения (данных за 2017 год еще нет), что выше уровня 2006 года на 38,8%.

Существующие методы диагностики позволяют эффективно определять на ранней стадии пять видов рака: шейки матки, молочной железы, толстой кишки, предстательной железы и легкого. Соответствующие скрининговые тесты включены в программу диспансеризации. Онкологи рекомендуют россиянам, входящим в возрастную «группу риска» (50-75 лет), проходить их не менее 1-2 раз в год.