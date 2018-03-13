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13 марта 2018
12 марта 2018
07:51  13 марта 2018 4

Россияне стали реже умирать от рака, но чаще им болеть

Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, узи, онкология, рак, медики, здоровье, медицина, врачи
Успехам врачей помогает ранняя диагностикаФото: Илья Московец © URA.RU

По итогам 2017 году смертность от онкозаболеваний в РФ снизилась впервые за три года. По мнению медиков, к таким результатам привели массовые обследования пациентов, позволяющие выявлять рак на ранних стадиях. На данный момент этот показатель достиг 56 процентов.

В 2015 и 2016 годах смертность от рака в России только росла. А вот в прошлом году был достигнут перелом: по этой причине умерло 289 тысяч россиян, что на 3,5% меньше, чем в 2016 году. По словам специалистов, снижение смертности связано с улучшением диагностики.

«Благодаря активному онкопоиску, в 2017 году на ранних стадиях (первой и второй) было выявлено около 56% злокачественных новообразований, а при ряде локализаций рака — до 85%», — сообщили «Известиям» в Минздраве. Благодаря более тщательной диагностике, ежегодно увеличивается и общий показатель выявляемых онкозаболеваний. Так, в 2016 году было выявлено 2403 случая онкологии на 100 тысяч населения (данных за 2017 год еще нет), что выше уровня 2006 года на 38,8%.

Существующие методы диагностики позволяют эффективно определять на ранней стадии пять видов рака: шейки матки, молочной железы, толстой кишки, предстательной железы и легкого. Соответствующие скрининговые тесты включены в программу диспансеризации. Онкологи рекомендуют россиянам, входящим в возрастную «группу риска» (50-75 лет), проходить их не менее 1-2 раз в год.

Владимир Васин
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