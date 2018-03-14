21:00 14 марта 2018 0

Из мести люди готовы на самое страшное Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Добрый день! Сегодня 14 марта, среда. Главное за день:

23 российских дипломата вышлют из Англии из-за истории с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Вслед за этим королевская семья и британские дипломаты отказались от поездки в Россию на ЧМ-2018 по футболу. А эксперты предрекли русским олигархам новые санкции и рассказали, что будет с визами и рейтингом Владимира Путина.

Известна точная дата сноса телебашни в Екатеринбурге. День «Х» уже в марте, но горожане не сдаются. Лучшие архитекторы представили УГМК варианты по спасению, а активисты заставили её «говорить» каждую ночь.

Российские власти предложили продлять водительские права автоматически. Инициатива будет работать только в Москве, считают эксперты. Потому что все остальные регионы — «деревня», а их 40 млн водителей — «дойные коровы» для бюджета, которые терять нельзя.

На Урале похоронили еще одного погибшего в Сирии бойца ЧВК Вагнера. Перед гибелью он звонил жене с детьми и говорил, что хочет вернуться домой.

В Челябинске ребенка пытались продать на органы. Из-за беспощадной женской вражды.

Умер легендарный физик Стивен Хокинг. Автор бестселлера «Краткая история времени» посвятил всю жизнь науке, вопреки страшной болезни.