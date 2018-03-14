{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,94
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 марта 2018
21:00  14 марта 2018 0

Англия вышлет дипломатов РФ, автопродление водительских прав, ребенок на органы. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Клипарт. Иллюстрации на тему педофилии и детского насилия. Челябинск, игрушка, кукла, пупс
Из мести люди готовы на самое страшноеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Добрый день! Сегодня 14 марта, среда. Главное за день:

23 российских дипломата вышлют из Англии из-за истории с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Вслед за этим королевская семья и британские дипломаты отказались от поездки в Россию на ЧМ-2018 по футболу. А эксперты предрекли русским олигархам новые санкции и рассказали, что будет с визами и рейтингом Владимира Путина.

Известна точная дата сноса телебашни в Екатеринбурге. День «Х» уже в марте, но горожане не сдаются. Лучшие архитекторы представили УГМК варианты по спасению, а активисты заставили её «говорить» каждую ночь.

Российские власти предложили продлять водительские права автоматически. Инициатива будет работать только в Москве, считают эксперты. Потому что все остальные регионы — «деревня», а их 40 млн водителей — «дойные коровы» для бюджета, которые терять нельзя.

На Урале похоронили еще одного погибшего в Сирии бойца ЧВК Вагнера. Перед гибелью он звонил жене с детьми и говорил, что хочет вернуться домой.

В Челябинске ребенка пытались продать на органы. Из-за беспощадной женской вражды.

Умер легендарный физик Стивен Хокинг. Автор бестселлера «Краткая история времени» посвятил всю жизнь науке, вопреки страшной болезни.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров