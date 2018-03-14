Автопродление водительских прав «светит» только жителям столицы

15:37 14 марта 2018 0

Об автоматическом продлении водительских прав в регионах могут только мечтать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автоматическое продление водительских прав будет действовать только в Москве, в регионы эта новация рискует вообще не прийти. В провинции для реализации ноу-хау нет соответствующих технических и финансовых возможностей, заявили опрошенные «URA.RU» эксперты. Кроме того, государство вряд ли захочет терять деньги от государственных пошлин за оформление документов.

Московские власти предложили ввести автоматическое продление водительских прав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ранее сообщалось, что в столице раздумывают над возможностью автоматически продлять водительские права, если автомобилист не был злостным нарушителем. Тогда автолюбителю, у которого истекает десятилетний срок действия прав, не придется куда-либо дополнительно ходить.

«Речь идет об очень хорошей идее — я считаю, что права должны продлеваться в автоматическом режиме. Сегодня водительское удостоверение необходимо менять по истечении десяти лет — для этого надо оформлять медицинскую справку и оплачивать государственную пошлину. Московские власти хотят изменить этот порядок», — пояснил «URA.RU» председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. При этом, по его словам, для россиян, лишенных водительских прав за грубое нарушение ПДД, необходимо разработать особый порядок повторного оформления документа.

Похмелкин полагает, что новация коснется только москвичей, жителям регионов предстоит об этом только мечтать: «Для реализации такой идеи в масштабах всей страны необходимы изменения в федеральное законодательство. Однако государство вряд ли откажется от дополнительного дохода: люди платят госпошлину, оформляют за отдельную плату справки, в том числе в госучреждениях.

40 миллионов автомобилистов — это хорошая дойная корова».

Каждому водителю при замене прав необходимо пройти медкомиссию. Неизвестно, помогает ли это избавиться от больных на дорогах, но деньги поликлиникам приносит исправно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2018 году государственная пошлина, которую необходимо уплатить при замене прав, составляет две тысячи рублей. Чтобы оформить медицинскую справку через коммерческий медцентр, придется выложить еще около полутора тысяч рублей. Получается, что москвичей могут избавить от этих трат.

По мнению автомобильного эксперта Вячеслава Субботина, речь идет о серьезном предложении. «Прежде всего, это позволит сэкономить кучу времени — не надо будет бегать по инстанциям, фотографироваться, писать заявления, тратить деньги. Однако при всем этом имеет смысл сохранить некоторые фильтры: если, к примеру, человек часто попадает в ДТП или был уличен в езде в нетрезвом виде, их необходимо регулярно контролировать. Нельзя допускать никаких поблажек для такой категории водителей», — сказал он «URA.RU».

Источник в ГИБДД одного из российских регионов пояснил «URA.RU», что нововведение, судя по всему, будет доступно только жителям столицы: «Москвичи при желании могут себе такое позволить, а в большинстве регионов это просто технически нереально. Нечего сравнивать нас с Москвой — у нас такого интернета нет, техники такой нет. По московским меркам мы в регионах — просто большая деревня».

Москвичей избавят от волокиты, жителям регионов об этом можно только мечтать Фото: Илья Московец © URA.RU

Впрочем, координатор движения автомобилистов «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов заявил «URA.RU», что реализовать новацию вряд ли получится.

«Дело в том, что на каждом водительском удостоверении сегодня указан срок его действия. Что с этим делать? Получается, что саму карточку в любом случае придется менять. А раз так, то надо будет и заново фотографироваться», — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, столичные власти намерены продлевать действие прав только после уплаты всех штрафов, сейчас это можно сделать даже при наличии таковых. «Полагаю, что идея плохо проработана. Рациональнее было бы ввести либо бессрочные права, либо увеличить срок их действия, к примеру, с десяти до двадцати лет», — отметил эксперт.