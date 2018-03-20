Экс-президент Франции Саркози арестован

Бывший президент Франции Николя Саркози задержан полицией по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в суде.
В ближайшее время экс-президент Франции будет допрошен, пояснил источник агентства. Как ранее писало «URA.RU», уголовное дело о финансировании избирательной компании в отношении Саркози было заведено в 2012 году. Следователи полагают, что финансированием занималась компания «Бетанкур». В рамках скандального дела полиция обвинила политика в коррупции. Саркози грозило до 10 лет тюрьмы.
Позже расследование по «делу Бентакура» было приостановлено. В 2017 году следствие возобновили, а судья предъявил Николя Саркози предварительные обвинения, указав таким образом, что у следствия достаточно доказательств для начала уголовного процесса, уточняет телеканал 360.
Николя Саркози избран президентом Франции 6 мая 2007 года, сменив на посту главы государства Жака Ширака. На президентских выборах 6 мая 2012 года он проиграл кандидату-социалисту Франсуа Олланду.