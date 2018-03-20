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20 марта 2018
Главные новости Москвы
13:03  20 марта 2018 0

Экс-президент Франции Саркози арестован

Открытая лицензия 09.06.2015. Николя Саркози., саркози николя
Политика обвиняют в финансовых махинацияхФото: Moritz Hager, Flickr

Бывший президент Франции Николя Саркози задержан полицией по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в суде.

В ближайшее время экс-президент Франции будет допрошен, пояснил источник агентства. Как ранее писало «URA.RU», уголовное дело о финансировании избирательной компании в отношении Саркози было заведено в 2012 году. Следователи полагают, что финансированием занималась компания «Бетанкур». В рамках скандального дела полиция обвинила политика в коррупции. Саркози грозило до 10 лет тюрьмы.

Позже расследование по «делу Бентакура» было приостановлено. В 2017 году следствие возобновили, а судья предъявил Николя Саркози предварительные обвинения, указав таким образом, что у следствия достаточно доказательств для начала уголовного процесса, уточняет телеканал 360.

Николя Саркози избран президентом Франции 6 мая 2007 года, сменив на посту главы государства Жака Ширака. На президентских выборах 6 мая 2012 года он проиграл кандидату-социалисту Франсуа Олланду.

Наталья Михалева
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