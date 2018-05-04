Патриарх Кирилл пожелал Тулееву «оставаться честным человеком»

Глава облсовета народных депутатов Кузбасса Аман Тулеев пообщался с патриархом Кириллом после того, как тот совершил панихиду по погибшим в Кемерово. Разговор состоялся по телефону.
Патриарх Кирилл лично прилетел в Кемерово на сороковой день после трагедии, провел молебен и встретился с семьями погибших, сообщили в областном совете. «Такая личная поддержка патриарха дорогого стоит не только для семей погибших, но и для всех кузбассовцев», — сказал Тулеев, слова которого приводит пресс-служба народных депутатов Кузбасса.
В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси поблагодарил Тулеева за помощь церкви в строительстве храмов и часовен. Он также пожелал Аману Тулееву «продолжать оставаться таким же честным, мужественным и порядочным человеком и на любой должности верой и правдой служить своему Отечеству».