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09 мая 2018
08 мая 2018
Главные новости Москвы
07:54  09 мая 2018 0

Прибалтику и Польшу пугают новейшие российские танки

Гонка героев 2016. Екатеринбург, сухопутные войска, бронетехника, война, танк, тяжелое вооружение, Т-72Б3
Ни одна противотанковая система стран Прибалтики не сможет устоять перед русскими танкамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководители Польши, Латвии, Литвы и Эстонии призывают больше внимания уделять военному развитию этих государств, особенно в части оснащения противотанковыми системами. Иначе им нечего будет противопоставить новейшим российским танкам в случае возможной агрессии, пишет The National Interest.

По данным издания, сейчас на вооружении этих стран стоят противотанковые системы, разработанные еще во времена «холодной войны». Так, РПГ-76 «Комар» использовали в 1970 в Ираке для борьбы с пехотой. Планируется, что эти системы будут заменены более современными испанскими Instalaza C-90 и C-100, американскими Airtronic PSRL-1 и немецкими Panzerfaust-3, отмечает агентство Nation News.

Наталья Володина
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