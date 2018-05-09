Прибалтику и Польшу пугают новейшие российские танки

07:54 09 мая 2018 0

Ни одна противотанковая система стран Прибалтики не сможет устоять перед русскими танками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководители Польши, Латвии, Литвы и Эстонии призывают больше внимания уделять военному развитию этих государств, особенно в части оснащения противотанковыми системами. Иначе им нечего будет противопоставить новейшим российским танкам в случае возможной агрессии, пишет The National Interest.

По данным издания, сейчас на вооружении этих стран стоят противотанковые системы, разработанные еще во времена «холодной войны». Так, РПГ-76 «Комар» использовали в 1970 в Ираке для борьбы с пехотой. Планируется, что эти системы будут заменены более современными испанскими Instalaza C-90 и C-100, американскими Airtronic PSRL-1 и немецкими Panzerfaust-3, отмечает агентство Nation News.