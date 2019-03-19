Бывший муж Началовой вспомнил, как узнал о смерти певицы

По словам спортсмена, родственники певицы говорили ему, что «все под контролем» Юлия Началова, Instagram

Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист российской сборной и московского ЦСКА Евгений Алдонин узнал о смерти артистки, когда был в командировке в другом городе. Печальную новость ему сообщила мать Юлии. Об этом спортсмен рассказал в интервью программе «Пусть говорят».

«То, что сейчас такая ситуация происходит, — это, конечно, трагедия. Когда родители хоронят своих детей — это страшно. Задаешься вопросом «почему и как, и зачем?» — приводит слова Алдонина РИА «Новости».

По словам бывшего мужа певицы, родители Началовой во время нахождения дочери в больнице говорили ему, что «все под контролем» и «никто даже не волновался особо». Спортсмен попросил держать его в курсе состояния Юлии. Сначала мать певицы сообщила ему о том, что артистку ввели в искусственную кому, а позже она рассказала о смерти Началовой.

Ранее «URA.RU» писало, что родственники Юлии Началовой скрывали информацию о смерти певицы на протяжении первых нескольких часов. Дело в том, что 11-летняя дочь артистки находилась в момент гибели матери в аэропорту Лондона, где ждала вылет в Москву. Близкие не хотели сообщать девочке печальную новость при таких обстоятельствах. В московском аэропорту Евгений Алдонин встретил дочь и сообщил о смерти Юлии, когда они сели в машину.

Напомним, что Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала остановка сердца, которую вызвал сильный абсцесс.