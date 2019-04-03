Бывший адвокат Pussy Riot подал в суд на Скабееву, назвавшую его «полууголовником»

Экс-адвокат участниц скандальной группы Pussy Riot Марк Фейгин, лишенный адвокатского статуса, подал иск о защите деловой репутации к ВГТРК и журналистам телекомпании Ольге Скабеевой и Евгению Попову. Поводом для иска стал выпуск программы «60 минут» от 15 ноября прошлого года, в котором ведущие Скабеева и Попов назвали Фейгина «уголовником» и «полууголовником».
«Марк Фейгин подал исковое заявление об опровержении недостоверных сведений», — сообщили RNS в пресс-службе Савеловского районного суда Москвы. Бывший защитник Pussy Riot требует обязать ведущих программы «60 минут» опровергнуть озвученные сведения. Кроме того, по мнению Фейгина, ВГТРК обязан распространить эти опровержения в течение 10 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Фейгин известен тем, что представлял в суде интересы участниц Pussy Riot, бывшей военнослужащей ВСУ Надежды Савченко, главы Меджлиса крымских татар Мустафы Джемилева, а также участника «Боевой организации русских националистов» Ильи Горячева. Он был лишен профессионального статуса за нарушение этики в социальных сетях.
Ранее Ольга Скабеева возглавила рейтинг самых затравленных медиаперсон в Интернете. Согласно исследованию компании «Крибрум», за период с 15 по 21 марта из общего количества комментариев, посвященных телеведущей, 41% были негативными.