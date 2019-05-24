Со страницы экс-главы Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата Всеволода Чаплина, которую некоторые считают фейковой, исчез твит о двух врагах России: Украине и Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что 23 мая на странице «Всеволод Чаплин» в Twitter появилась запись: «У России, как известно, два союзника: армия и флот. Врагов тоже двое — это Украина и Екатеринбург».
Утром 24-го числа запись исчезла. Установить, ведет ли эту
Первая запись в аккаунте «Всеволод Чаплин» датирована 30 сентября 2013 года: «Друзья, рад приветствовать вас теперь и в твиттере. Напоминаю, что сегодня, 29 сентября, Попразднство Воздвижения Креста» (орфография авторская). Страница подписана на «Президента России», премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, партию «Единая Россия» и других.
Ранее Чаплин жестко высказывался о Екатеринбурге из-за протестов, которые прошли в городе из-за строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра.