Протоиерей Всеволод Чаплин пока не прокомментировал ситуацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Со страницы экс-главы Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата Всеволода Чаплина, которую некоторые считают фейковой, исчез твит о двух врагах России: Украине и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что 23 мая на странице «Всеволод Чаплин» в Twitter появилась запись: «У России, как известно, два союзника: армия и флот. Врагов тоже двое — это Украина и Екатеринбург».

Утром 24-го числа запись исчезла. Установить, ведет ли эту страницу сам Чаплин, пока не удалось. «URA.RU» не смогло до него дозвониться. Руководитель пресс-службы патриарха Московского и Всея Руси Александр Волков отказался комментировать ситуацию.

Первая запись в аккаунте «Всеволод Чаплин» датирована 30 сентября 2013 года: «Друзья, рад приветствовать вас теперь и в твиттере. Напоминаю, что сегодня, 29 сентября, Попразднство Воздвижения Креста» (орфография авторская). Страница подписана на «Президента России», премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, партию «Единая Россия» и других.

Ранее Чаплин жестко высказывался о Екатеринбурге из-за протестов, которые прошли в городе из-за строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра.

Через несколько часов по ссылке открывалось такое окно

Фото: скриншот, Twitter