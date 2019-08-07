Выяснилось, сколько должна Украина

Задолженность Украины перед странами Содружества Независимых Государств (СНГ) превысила 300 миллионов рублей. Такие данные предоставил МИД России.
«На сегодняшний день сумма неперечисленных денежных средств, то есть фактическая задолженность Киева, составляет более 300 миллионов рублей», — рассказали газете «Известия» в ведомстве. В МИД отметили, что эта сумма накопилась с 2014 года, когда Украина перестала выплачивать взносы в бюджет СНГ.
В марте 2014 года Киев приостановил свое представительство в Содружестве. Одновременно власти страны заявили, что начнут процедуру выхода из СНГ. Спустя некоторое время украинское правительство приняло решение о прекращении действия трех соглашения в рамках СНГ по экономическому сотрудничеству, уточняет «Национальная служба новостей».
Ранее Министерство финансов Украины отчиталось о размере внутреннего и внешнего государственных долгов. Киев должен выплатить до конца года приблизительно 6,6 миллиарда долларов, напоминает агентство Nation News.