Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон

Вертолет Дональда Трампа повердил лужайку перед Букингемским дворцом
Королева Великобритании и глава Содружества Наций Елизавета II пожаловалась на то, что президент США Дональд Трамп испортил ей лужайку перед Букингемским дворцом. Об этом она рассказала главе правительства Австралии Скотту Моррисону.
«Посмотри на мою лужайку. Она разрушена», — приводит Daily Mail слова королевы. По ее словам, ущерб дворцовым лугам нанесли вертолет, на котором Трамп приземлялся дважды за день.
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце в июне. Тогда произошел еще один казус: американский президент не узнал подарок, который сам же преподнес королеве в прошлом году во время чаепития. Им оказалась статуэтка лошади чистокровной породы, передает деловое издание «ВЗГЛЯД».