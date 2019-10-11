Премьер Медведев назначил директора Эрмитажа

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Пресс-конференция Михаила Пиотровского. Екатеринбург, пиотровский михаил
Михаил Пиотровский будет руководить Эрмитажем до 2022 годаФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский переназначен директором петербургского музея до 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры „Государственный Эрмитаж“ на срок 3 года, освободив его от занимаемой должности», — передает РИА «Новости» текст распоряжения.

Михаил Пиотровский — советский и российский историк-востоковед, организатор музейного дела, доктор исторических наук, профессор. Возглавляет музей изобразительного и прикладного искусства с 1992 года, напоминает RT. При нем появились филиалы музея в Казани, Лас-Вегасе, Амстердаме и Лондоне. В 2014 году Эрмитажу отошло здание Главного штаба на Дворцовой площади.

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