Премьер Медведев назначил директора Эрмитажа

Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский переназначен директором петербургского музея до 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры „Государственный Эрмитаж“ на срок 3 года, освободив его от занимаемой должности», — передает РИА «Новости» текст распоряжения.
Михаил Пиотровский — советский и российский историк-востоковед, организатор музейного дела, доктор исторических наук, профессор. Возглавляет музей изобразительного и прикладного искусства с 1992 года, напоминает RT. При нем появились филиалы музея в Казани, Лас-Вегасе, Амстердаме и Лондоне. В 2014 году Эрмитажу отошло здание Главного штаба на Дворцовой площади.