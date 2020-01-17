В Россию из Испании вышлют вора в законе, который отбывал срок вместе с Шакро Молодым

Шакро Молодой вместе с подельниками совершал квартирные кражи Фото: pixabay.com / Pixabay License

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Главаря преступной группировки, вора в законе Звиада Дарсадзе, который был осужден вместе с криминальным авторитетом Шакро Молодым за отмывание денег, планируют выслать из Испании без права возвращения в страну. Об этом сообщает DW.

«Решение [депортировать Дарсадзе из Испании] было принято в связи с опасениями, что авторитет, находящийся в предварительном заключении с 2015 года, может вскоре выйти на свободу и вернуться к преступной деятельности», — передает «Лента.ру».

Ранее, с 2012 по 2015 год, он вместе с помощниками совершал квартирные кражи, вынося деньги и ювелирные украшения, а после переплавлял золото в слитки и отправлял их в Россию. В общей сложности, по оценке испанского суда, домушники вывезли из страны около 650 тысяч евро. В минувший четверг 23 членов преступной группировки приговорили к 3-6 годам лишения свободы.

При этом Дарсадзе уже отбывал срок в испанской тюрьме. В 2005 году он вместе с подельником Шакро Молодым в числе 30 авторитетов российско-грузинской мафии был приговорен к семи годам заключения за отмывание денег и прочие преступления. При этом после отбывания срока Дарсадзе разрешили остаться в Испании, а Шакро выслали из страны.

Шакро Молодой, в свою очередь, был задержан летом 2016 года в Москве в рамках уголовного дела об убийстве двух человек, совершенном в конце 2015 года у ресторана на Рочдельской улице столицы, напоминает «Утро.ру».