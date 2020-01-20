В правительстве определились кто и как будет продавать «красивые автономера»

Минэкономики разработало правила продажи автомобильных госзнаков, которые позволят водителям резервировать за собой и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг. За понравившийся номер автомобилисту придется заплатить повышенную госпошлину либо выкупить его в ходе аукциона.
Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года, пишет «Коммерсант». В проекте постановления, опубликованном на сайте regulation.gov.ru, указано, что процедура резервирования и выкупа автономера будет определяться региональными властями. Они же должны определить правила аукционов. В документе говорится, что за региональными властями остается право повышать или занижать установленный в Налоговом кодексе размер пошлины, используя его как начальную цену при проведении торгов. Конкурсы будут длиться 30 дней, один гражданин сможет участвовать в торгах не более 5 раз одновременно.
Уточняется, что половина суммы, вырученная в ходе торгов за госномер, будет перечислена в региональный бюджет.
В Минэкономике рассказали, что в России каждый год выдают более четырех млн государственных регистрационных номеров. По данным ведомства, цена за отдельные «красивые» номера может варьироваться от 10 тысяч до 10 млн рублей. В МЭР посчитали, что в среднем «красивый номер» будет стоить в пределах 300 тысяч за штуку. Для уникальных серий номеров будет действовать спецтариф, добавляет агентство Nation News.