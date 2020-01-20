19 января 2020

В правительстве определились кто и как будет продавать «красивые автономера»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, аукцион, молоток, суд
Региональные власти должны организовать специальные аукционыФото: depositphotos.com

Минэкономики разработало правила продажи автомобильных госзнаков, которые позволят водителям резервировать за собой и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг. За понравившийся номер автомобилисту придется заплатить повышенную госпошлину либо выкупить его в ходе аукциона.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года, пишет «Коммерсант». В проекте постановления, опубликованном на сайте regulation.gov.ru, указано, что процедура резервирования и выкупа автономера будет определяться региональными властями. Они же должны определить правила аукционов. В документе говорится, что за региональными властями остается право повышать или занижать установленный в Налоговом кодексе размер пошлины, используя его как начальную цену при проведении торгов. Конкурсы будут длиться 30 дней, один гражданин сможет участвовать в торгах не более 5 раз одновременно.

Уточняется, что половина суммы, вырученная в ходе торгов за госномер, будет перечислена в региональный бюджет.

В Минэкономике рассказали, что в России каждый год выдают более четырех млн государственных регистрационных номеров. По данным ведомства, цена за отдельные «красивые» номера может варьироваться от 10 тысяч до 10 млн рублей. В МЭР посчитали, что в среднем «красивый номер» будет стоить в пределах 300 тысяч за штуку. Для уникальных серий номеров будет действовать спецтариф, добавляет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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