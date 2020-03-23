Михалкова из «Уральских пельменей» рассказала, что чувствует после ухода из коллектива

Юлия Михалкова призналась, что иногда вспоминает истории из жизни «Уральских пельменей» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась впечатлениями от просмотра выпусков шоу со своим участием. По словам Михалковой, это расставание длится дольше самих отношений.

«Меня в „Пельменях“ уже полгода нет, а посмотришь ТВ — я, оказывается, там есть, словно и не уходила никуда», — написала Михалкова в своем профиле в Instagram. Также она призналась, что вспоминала веселые эпизоды из жизни в коллективе еще в январе, когда писала свою книгу в Майами.

В результате Юлия Михалкова пришла к выводу, что на человека будут еще долгое время влиять воспоминания, извлеченные уроки и чувство благодарности к тем людям, с которыми однажды пришлось расстаться. «Иногда расставание людей длится дольше самих отношений и становится куда более интересным периодом в жизни», — считает Михалкова.

В октябре прошлого года «Уральские пельмени» официально подтвердили URA.RU, что Юлия Михалкова покинула команду и занимается собственными проектами, переехав в Москву. Как признались некоторые участники проекта, Михалкова покинула коллектив потому, что внешность для нее стала превыше работы. Также в «Уральских пельменях» заявили, что не страдали после ухода Михалковой из шоу.