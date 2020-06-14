Гиперзвуковое оружие для России — щит и меч Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Разработка средства для борьбы с гиперзвуковым оружием в России уже ведется, однако назвать точное время его появления пока невозможно, рассказал URA.RU военный эксперт, капитан третьего ранга в запасе Дмитрий Литовкин. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что к тому моменту, как гиперзвуковое оружие появится в других странах, Россия уже создаст средство защиты от него.

Как скоро оно [средство для борьбы с гиперзвуковым оружием] появится, вопрос открытый. Пока что защиты от гиперзвукового оружия у нас нет, и конкретных идей, как это сделать, пока тоже нет. Сейчас ведется его разработка, проводятся научные исследовательские и опытно-конструкторские работы. Но заявлять о них открыто пока нет смысла», — заявил Литовкин.

Другие страны, в частности, США, Великобритания, Франция, Германия, Китай, уже занимаются созданием гиперзвукового оружия, уточняет эксперт. Однако успехов в этом, по его словам, они пока не достигли, так как все лучшие умы находятся в России. Также в РФ, как утверждает собеседник агентства, еще со времен СССР сохранились серьезные научные конструкторские основы.

Россия, по мнению Литовкина, лучше других стран умеет создавать оборонительное оружие, поскольку испокон веков подвергалась нападению. «Оборонительное оружие — это щит и меч, одним щитом защититься от агрессора нельзя, он всегда должен знать, что его ждет неминуемое возмездие. Гиперзвуковое оружие является атакующим, но оно, в первую очередь, сдерживает вероятного агрессора от нападения. Если он знает, что получит достойный ответ и неприемлемый для него ущерб, то не посмеет напасть», — уверен военный эксперт.

Ранее Путин заявил, что на сегодняшний день ни одна из стран не может противостоять разработанным в России гиперзвуковым ракетам из-за их скоростей, сообщает RNS .

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